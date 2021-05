Bonchamps-lès-Laval : après le coup de gueule, le cri du cœur d'une commerçante

Après des séries de coups de fil et de mails, Prudence Guest a finalement reçu une réponse positive, un soulagement

Le cri du cœur d'une commerçante de Bonchamp-lès-Laval (Mayenne). Elle a appris samedi qu'elle pouvait enfin rouvrir sa boutique, fermée depuis le troisième confinement. Prudence Guest vend pourtant des vêtements de 0 à 3 ans de seconde main et des articles de puériculture dans sa boutique Histoire de Mômes. Des articles jugés essentiels. D'autant qu'une grosse enseigne du même type était ouverte à moins d'un kilomètre de là, ce qui lui a fait pousser un coup de gueule très relayé sur les réseaux sociaux. Elle a finalement eu le feu vert pour lever le rideau de fer ce mardi 11, mais ça a été toute une galère.

Prudence Guest n'a eu de réponse positive qu'après plusieurs séries de coups de téléphone et de mails à la préfecture. "C'est une petite victoire", lance-t-elle. "Quand on est en micro-entreprise, on a l'impression qu'on est un peu mis de côté", regrette la commerçante. Son seul regret, c'est de se dire qu'elle aurait peut-être pu rouvrir déjà au mois de novembre. "Je n'ai pas insisté, mais peut-être que j'aurais dû, pour rouvrir dans les mêmes conditions mon rayon 0-3 ans. La prochaine fois, j'insisterai", déclare-t-elle, tout en espérant qu'il n'y ait jamais de prochaine fois !