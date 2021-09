Boncolac : une cinquantaine de salariés participe à un débrayage devant l'entreprise à Bonloc

Boncolac à Bonloc a vécu ce lundi le premier débrayage de son histoire. De nombreux salariés dénoncent la dégradation des conditions de travail et réclament une hausse des salaires et une baisse de cadence. La direction se refuse à tout commentaire.

Une cinquantaine de salariés a dénoncé ce lundi "un petit goût amer" chez Boncolac, entreprise installée à Bonloc et qui autrefois fabriquait des glaces du même nom. La marque, qui emploie 180 salariés et une cinquantaine d'intérimaires, élabore maintenant des gâteaux au chocolat et autres tartes. Selon la CGT, le climat dans l'entreprise s'est dégradé avec un manque de respect de la part de la direction envers les salariés, une augmentation de cadence insoutenable et des salaires qui ne bougent pratiquement pas. "Il y a un manque de personnel, nous sommes à bout. Nous ne comptons plus le nombre de démissions ou de burn-out" assure Cathy Chinaglia.

La porte parole de la CGT chez Boncolac a expliqué qu'un nouveau débrayage pourrait avoir lieu la semaine prochaine et que la décision sera prise ce vendredi. Le syndicat se donne le temps de voir si la direction accepte les propositions des manifestants. De son côté, le directeur de Boncolac qui, ce lundi matin a reçu les représentants des salariés n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu pays basque et a affirmé qu'il n'y aura pas de communication à ce sujet.

Écoutez le témoignage de Cathy Chinaglia, employée de Boncolac depuis 20 ans. Copier