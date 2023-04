Bonilait passe la vitesse supérieure

Cet outil vient marquer une nouvelle étape dans la vie de cette société créée il y a près de 70 ans par le père de l'ancien premier ministre Jean Pierre Raffarin. Au départ une coopérative d'éleveurs laitiers qui au fil des décennies est devenu le numéro un français en lait de remplacement pour les jeunes bovins.

13 millions d'euros d'investissement

Mais pour passer décrocher de nouveaux marchés, Bonilait avait besoin de moderniser son outil de production. Il aura fallu six longues années et 13 millions d'euros pour que le projet IRIS voit le jour. Un investissement conséquent pour cette entreprise qui exporte les deux-tiers de sa production et qui grâce à ce nouvel outil va pouvoir répondre à un marché toujours porteur. De 30 000 tonnes, la production pourra dans les années à venir atteindre les 50 mille tonnes.

Un investissement porteur d'avenir

Dans cette tour composée de six étages, le lactosérum qui arrive sous forme liquide est transformé en poudre puis enrichi avec de multiples additifs avant d'être conditionné. La matière première vient quant à elle des quelques dix mille exploitations laitières adhérentes de SODIAAL. Du lactosérum ou petit lait qui est ainsi valorisé et qui offre au groupe et à ses éleveurs un débouché précieux. Cet investissement s'inscrit enfin dans la stratégie internationale de Bonilait qui exporte dans 50 pays.