Bonjour Henry, un assistant vocal dédié aux personnes âgés crée à Montpellier

Dans la nouvelle éco ce lundi sur France Bleu Hérault, on s'adresse à toutes les personnes âgées qui ont parfois quelques appréhensions avec leur téléphone portable. On vous présente un assistant vocal pour vous aider à communiquer de manière très simple avec votre entourage. "Bonjour Henry", c'est le nom de cet assistant vocal inventé par une start up de Montpellier.

Vincent Chollet, patron de "Bonjour Henry" était l'invité de la Nouvelle éco ce lundi sur France Bleu Hérault

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de créer cet assistant vocal, votre entourage, vos grands parents ?

C'est tout à fait ça. En 2017, je vivais en colocation avec mon grand père. Et en vivant avec lui, je me suis rendu compte que dans son quotidien, il avait de plus en plus de mal à communiquer. Le téléphone possède des écrans de plus en plus grands, mais la densité d'informations est énorme et les détails sont de plus en plus petits et sa vue baissait avec le temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne l'empêchait d'aller contacter ses proches, répondre à son médecin même payer ses impôts qui aujourd'hui se fait par application. Du coup, il était déconnecté de ses proches, déconnecté de la société, et ça le frustrait beaucoup. Il se sentait isolé, seul.

La personne âgée a juste à dicter son message à l'oral et l'assistant l'envoie par écrit à son correspondant

Donc, vous avez inventé cet assistant vocal. Ça fonctionne comment ?

C'est très simple, en fait. L'idée, c'est de nous adapter aux usages les plus simples des personnes âgées. On a constaté avec des enceintes du grand public comme Alexa ou Google, que le vocal fonctionnait plutôt bien avec les personnes âgées. Le problème de ces enceintes là, c'est que ce sont des vendeurs. Leur objectif est de vendre leur market-place. On a donc repensé un peu le concept de l'assistant vocal pour qu'il ne serve que des services de communication pour aider les personnes âgées à communiquer avec leur cercle proche, mais aussi avec les services que propose la société.

C'est une application qu'on a créée, qui est gratuite, que vous pouvez aujourd'hui télécharger sur téléphone ou sur tablette. Et en fait, la personne âgée a juste a demandé à Henry, "S'il te plaît, j'aimerais envoyer un message à mon petit fils". "Très bien. Quel est votre message ?" La personne âgée va dicter son message à l'oral et le message va arriver sur le service de messagerie préféré du petit fils Messenger, WhatsApp, Gmail, SMS, Instagram. Il n'y a rien à télécharger pour les petits enfants. Ils utilisent leur service de messagerie préféré. Ils peuvent même répondre et la personne âgée recevra le message qui lui sera dicté à l'oral sur son application Bonjour Henri

On connaît parfois les difficultés de transcription de l'oral par écrit. Vous avez des petites surprises quand même, non ?

Oui, on a eu beaucoup de surprises et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui la force de notre projet. Les personnes âgées parlent avec une tessiture qui est un peu plus grave que la moyenne. Donc, ce ne sont pas les mêmes algorithmes qui vont tourner que chez Google ou Alexa. Et puis, les personnes âgées ont tendance parfois à bégayer, tout simplement. Et donc, il faut qu'on absorbe cette connaissance pour bien restituer et répondre de façon plus nominale et efficace possible à cette problématique. On s'appuie sur l'intelligence artificielle, c'est notre savoir faire. John, mon associé et moi même travailleront dans l'IA depuis plus de 15 ans aujourd'hui.

Au delà de votre assistant vocal, "Bonjour Henry", vous avez inventé une tablette spéciale pour les vieux ? Parlez nous de cette tablette. Ça fonctionne comment ?

On s'est rendu compte que les premiers intéressés par notre assistant vocal "Bonjour Henry", si ce n'est nos grands parents proches et bien c'était les maisons de retraite et les résidences services seniors. Et on s'est rendu compte que sur les tablettes et les smartphones d'aujourd'hui, le son n'était pas assez fort ou pas assez grave. Du coup, il a fallu qu'on construise nous mêmes notre propre dispositif électronique pour restituer un son de qualité et qui accentue sur les graves. On a noué un partenariat avec l'entreprise française Arkos pour délivrer une tablette qui est surmontée d'un dock. C'est comme une grosse enceinte sur laquelle repose la tablette. Et ce dock est équipé de deux médiums et un caisson de basses pour restituer un son de qualité.

Il y a eu un véritable effet Wahou

Et là, vous avez un partenariat avec la Croix-Rouge et avec la Française des Jeux, pour distribuer à titre expérimental ces nouvelles tablettes dans les EHPAD. Le premier à les avoir reçues, c'est celui de Nissan Les Enserune il y a quelques jours, comment ça s'est passé ? Comment a été reçu votre produit ?

Alors oui, effectivement, c'est bien la Croix-Rouge, grâce à L'accélérateur 21 et la Fondation française des Jeux, qui nous ont permis de lancer cette expérimentation au sein de cinq EPHAD répartis sur l'ensemble du territoire. Et le premier était justement ce lundi 31 janvier, où on a équipé une vingtaine de personnes à Nissan les Ensérune. Alors, ça a été super bien reçu. Il y a eu un véritable effet "wahou " ! Quand les personnes âgées ont vu qu'elles pouvaient contacter leurs petits enfants simplement en le demandant à Henry et que ça les mettait directement en visio avec leur petit fils et leur petite fille sans que les petits enfants n'aient rien à télécharger avec une simplicité, personne ne s'y attendait. Ça, ça a ému tout le monde de voir que c'était aussi simple et surtout ça soulage les auxiliaires de vie qui n'ont plus besoin de passer du temps à configurer les téléphones ou passer les appels. Tout le monde, que ce soit de la directrice d'EHPAD en passant par les professionnels de santé jusqu'aux auxiliaires de vie pour finir avec les personnes âgées. Tout le monde y trouvait son compte.

Votre startup existe depuis 2017, donc là, vous êtes en pleine expansion avec ce nouveau projet ?

Effectivement, on a presque cinq ans aujourd'hui et on a beaucoup investi en recherche et développement. Et aujourd'hui, on commence à se faire connaître. Et c'est la raison pour laquelle maintenant qu'on fait des premières ventes, on cherche à lever des fonds. 1 million d'euros au mois de septembre et c'est là tout l'objectif de l'année 2022.

Si ça fait de toi une star, alors mettons un Y à Henry

Dernière question "Bonjour Henry". D'où vient ce nom? C'était le prénom de votre grand père ?

Tout à fait, alors. Mon grand père s'appelait Henry. Il nous a quittés en 2020. Henri avec un i. Et d'ailleurs, il était très frustré de voir que j'avais mis un Y. Mais je lui ai dit "Papi, c'est pour l'internationalisation". Il m'a dit "très bien mon petit fils. Si ça fait de toi une star, mettons un Y". C'est un bel hommage qu'on lui rend aujourd'hui avec ce produit.