"Bonne année et bonne chance !" : les vœux des salariés de Magna à Blanquefort bientôt rachetés par Mutares

Les panneaux "Magna" sont toujours là mais ceux de Mutares devraient bientôt arriver. La rentrée a un goût bien particulier sur le site de Blanquefort. Les salariés ont repris le chemin des chaines de production en sachant qu'ils seront bientôt rachetés. Gilles Beauchamp, élu pour la CGT confie : « J'entends des salariés se souhaiter meilleurs vœux de bonne année mais le cœur n'y est pas toujours. L’état d’esprit pour le moment c’est de la colère et beaucoup d'attentisme pour voir ce que Mutares peut réellement nous amener, et l'élu avoue, personnellement je pense que ça ne nous amènera rien de bien. »

La vente de Magna à Mutares aurait dû être effective en ce début janvier mais elle a été repoussée. Après un passage devant le tribunal porté par le CSE , le fond d'investissement allemand a annoncé dans un communiqué publié le 22 décembre dernier qu' un accord avait été conclu pour la reprise du site de Blanquefort et de ses 740 salariés. Accord entre les trois parties prenantes : Mutares, Magna l'actuel propriétaire canadien, et Ford l'ex-propriétaire et unique client pour la fabrication de boîtes de vitesse. Mais toujours pas de date précise pour ce rachat. Et c’est toute cette incertitude qui est difficile à vivre pour les salariés : « On ne nous a pas donné de date précise Gilles Bouchard*, je ne vois pas trop ce qui pourrait empêcher la vente et les quelques petits projets qui sont annoncés ne risquent pas d'amener grand-chose en terme de main d'œuvre. Ce qui est sur c'est que ça ne suffira certainement pas à compenser le sous-effectif qui aura lieu dès la fin du premier trimestre, milieu du deuxième au maximum. Et donc de fait, oui, nous pensons que ce qu'on risque très fortement d'aller vers une liquidation de l'entreprise dans les deux ans. »

"On se rend compte que Magna n'a fait aucun investissement", se désolait déjà la maire de Blanquefort, Véronique Ferreira, sur France Bleu Gironde en octobre quand elle a vu l'entreprise se désengager 18 mois seulement après avoir racheté l'usine. Joël Grangé, qui représente Magna, assure de son côté que tout est fait dans ce dossier avec l'objectif de préserver les employés : « Si Mutares a été choisi comme repreneur c'est précisément pour développer des activités nouvelles et éviter les conséquences de l'arrêt du contrat avec Ford dans les années à venir. »