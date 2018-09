Cherbourg, France

La CCI Ouest-Normandie a présenté ce mardi son observatoire de l'activité hôtelière du Cotentin (arrêté au 31 août dernier). Il existe depuis 20 ans et est réalisé à partir de 50 % des hôtels de la circonscription du Cotentin, ce qui représentent 63 % des chambres. Il permet de connaître précisément l'évolution de l'activité hôtelière, de dégager les grandes tendances de la fréquentation du Cotentin et d'alimenter la réflexion des élus et des professionnels.

Ce qu'il en ressort cette année c'est que la tendance est à la hausse puisque le taux d'occupation des hôtels est passé de 61 % l'an dernier à 63, 5 % entre janvier et août. Une augmentation dont profite aussi bien Cherbourg-en-Cotentin que les secteurs aux alentours de la Côte des Isles ou du Val de Saire.

71% des hôteliers de la Manche interrogés fin août ont jugé la fréquentation bonne ou en hausse. C'est le mois de juin qui a connu la plus forte croissance avec 5,3 points de plus qu'en 2017 viennent ensuite les mois de mai et de juillet.

19 hôtels ont disparu en 10 ans

Quelques explications à cela : d'abord la météo particulièrement clémente mais aussi les ponts et les différentes animations culturelles et sportives comme la Drheam Cup à Cherbourg en juillet dernier. Ce qui ressort aussi de cet observatoire c'est que ce sont les hôtels 2 étoiles et 4 étoiles qui ont le plus tiré leur épingle du jeu.

Comme d'habitude, c'est la clientèle d'affaire qui prédomine, elle représente en semaine 68,3 % de la fréquentation des hôtels. Par ailleurs malgré ces bons chiffres il faut aussi rappeler que 19 hôtels ont disparu en 10 ans dans le Cotentin surtout des petites structures qui parfois ont eu du mal à investir après la mise aux normes obligatoires des établissements. Autre chiffre à méditer : en dehors des pics de fréquentation, 40 % des chambres sont vides sur l'ensemble de l'année.