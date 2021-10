Bonnes affaires et petits prix, Emmaüs Touraine organise sa grande vente annuelle ce week-end

Meubles, vaisselle, vêtements, bijoux... Le dépôt d'Emmaüs à Esvres-sur-Indre se transforme en caverne d'Ali Baba, lors de sa grande vente d'automne ce samedi et ce dimanche, de 10h à 17h. L'occasion de faire de bonnes affaires avec des objets à petits prix, mais aussi d'aider l'association à financer la vie des compagnons et les projets solidaires.

Concilier bonnes affaires et solidarité

"Quand on peut, on vient. J'ai déjà acheté des vêtements, une petite bague. C'est très abordable et c'est une bonne action pour l'association", sourit Ghyslaine, qui fait partie des habitués. Dans les allées, on remarque également une clientèle nouvelle, plus jeune et étudiante. "Emmaüs, c'est vraiment super pour les livres, qui ne sont pas chers du tout. Je suis en lettres et on nous demande des livres à la rentrée qu'on ne va pas utiliser beaucoup dans l'année", raconte Clara.

L'étudiante à la fac des Tanneurs à Tours est venue avec une amie, Lucile. "Ma mission du jour, c'est de trouver des pulls !" Venir à Emmaüs lui permet d'allier petit budget, conscience écologique et solidarité. "J'aime beaucoup la seconde main. Je préfère donner à des petits artisans qu'à de grandes enseignes. Au moins, le vêtement a déjà vécu, il a une vie".

Cette grande vente représente l'équivalent d'un mois et demi de travail pour les 70 compagnons et 150 bénévoles d'Indre-et-Loire. © Radio France - Chloé Martin

"L'idée de cette grande vente, c'est de fidéliser nos clients et les remercier pour leur soutien tout au long de l'année, mais aussi d'attirer de nouvelles personnes", explique Amaury Tincq, co-responsable de la communauté tourangelle. L'association en profite donc pour se faire mieux connaître des Tourangeaux et, pourquoi pas, recruter de nouveaux bénévoles. "On a notamment besoin de chauffeurs pour récupérer les dons lors des tournées", appelle Yves Girard, président de l'association en Touraine.

Des ventes équivalentes à un mois et demi de travail

Sans compter l'aspect financier. Sur les deux jours, l'équipe espère récolter 60.000 euros de bénéfices. "C'est l'équivalent d'un mois et demi de travail", expose Amaury Tincq. Une somme non négligeable, d'autant plus que l'association a perdu 20% de son budget annuel, soit 290.000 euros, à cause de la crise sanitaire, et qu'elle n'a aucune subvention. "On a besoin de renflouer les caisses pour notamment construire un nouvel entrepôt".

Un projet de construction qui s'ajoute aux frais quotidiens des 70 compagnons d'Indre-et-Loire (55 à Tours, 15 à Chinon) et aux actions solidaires. "Ça va du dépannage social en lien avec les assistances sociales du département, aux projets menés par Emmaüs International, en passant par le soutien à d'autres communautés en difficulté. Celle de la vallée de la Roya par exemple, qui à cause des intempéries, n'avait plus d'activité vivrière".