Cézy, France

La boulangerie tenue par Stéphanie et José Loureiro, à Cezy est la seule du département à participer à cette opération galette solidaire.

Pour toute galette achetée, 1 euro est reversé au Secours Populaire. "Une évidence" pour Stéphanie qui se retrouve dans ces valeurs de solidarité, "mais on est tous très pressés, on n'a pas toujours de temps à consacrer aux associations; je trouvais que cette opération était facile à mettre en place et plairait aux clients".

Stéphanie et José Loureiro avec un client dans leur boulangerie © Radio France - SC

La recette, promis, est la même, c'est José qui est au fournil, ce pâtissier de formation "ne change rien : de la frangipane et du beurre, pur beurre. Elle aura juste un petit goût de solidarité en plus" dit-il en riant.

Chaque année, la boulangerie vend environ 500 galettes, c'est donc autant d'euros qui seront reversés cette année au secours populaire, Stéphanie espère s'y retrouver "mais on fait cela parce que c'est pas un beau geste, on ne peut pas s'y retrouver partout. Bien sûr nous n'avons pas augmenté nos prix ! ce n'est pas le but il faut rester cohérent et juste pour nos clients, les prix sont les mêmes que l'année dernière" assure la boulangère.

Opération galettes solidaires © Radio France - SC

la tradition de "la part du pauvre", celle qui consiste à mettre de côté une part de galette pour l'offrir à une personne dans le besoin est ravivée à Cezy. De quoi donner des idées pour l'année prochaine aux 225 boulangeries que compte le département.

L'opération galette solidaire mobilise 80 artisans boulangers en France. Le Secours Pop espère récolter 100 000 euros cette année.