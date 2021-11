Bonnétable : les facteurs dénoncent une dégradation "inédite" de leurs conditions de travail

De nombreuses boites aux lettres pourraient être vides ces prochains jours dans le secteur de Bonnétable. Les facteurs du centre courrier de La Poste de la commune ont décidé de stopper le travail à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ce mouvement de grève illimitée fait suite à une réorganisation des tournées en juin dernier ayant entrainé une surcharge de travail "inacceptable" et "intenable dans le temps" selon les syndicats. Ces derniers précisent que La Poste a supprimé quatre tournées et dispatché le travail sur les onze tournées restantes. Cela signifie pour les facteurs plus de courriers et plus de colis à distribuer au quotidien sur leur tournée sans avoir pour cela plus de temps.

Ils étaient une dizaine de facteurs rassemblé ce lundi matin devant les grilles du centre de distribution de Bonnetable où un piquet de grève a été installé. "La direction doit nous entendre. On est à bout" clame Nathalie Herouart, factrice à Bonnetable depuis 2008 et déléguée CDFT. "Moi sur ma tournée de deux heures, je suis passée de 300 et quelque clients à 780. Vous vous rendez compte ? 780 boites aux lettres en deux heures ! J'ai des colis en veux tu en en voilà, ce n'est pas possible."

Nathalie Herouart, factrice à Bonnétable depuis 2008 © Radio France - Julien JEAN

Avec cette nouvelle organisation, les facteurs de Bonnétable en grève affirment ne plus réussir à faire leur pause méridienne. "Normalement, on a 45 minutes de pause mais on n'a pas le temps de les prendre" témoigne Christine Chassevent, factrice depuis 22 ans. "On a notre conscience professionnelle et on veut faire notre travail comme il faut mais on n'y arrive pas. Moi, le midi je mange dans ma voiture. Je m'arrête sur un petit chemin et je déjeune en deux minutes. A la longue la santé des agents va en prendre un coup sérieusement".

Un nouveau service de portage de repas depuis cet été

Les facteurs se sentent débordées car outre le courrier à distribuer dans 13 communes, il y a de plus en plus de colis, plus de publicités également et même désormais le portage de repas pour les personnes âgées. "C'est un service que l'on doit assurer depuis cet été. Cela se rajoute mais ce n'est pas compris dans le temps de travail. Donc on nous charge, on nous charge mais on on n'est pas des robots" s'énerve Nathalie Hérouart. Sur le principe, ils disent ne pas être opposés à cette prestation de service mais pas dans les conditions actuelles explique Christine Chassevent. "Là on arrive, on dépose le plateau repas et on repart : où est le contact avec la personne ? Les gens ont besoin de contact."

Le manque de temps est d'ailleurs le sujet récurrent : "Moi sur ma tournée, j'ai ce qu'on appelle une VSMP (ndlr : service "veiller sur mes parents"). C'est une personne qui paye un service au mois et je dois aller lui parler pendant un quart d'heure. Mais ce n'est pas compté sur le temps de ma tournée, c'est encore du plus. Donc je suis en train de regarder ma montre et je calcule parce qu'après je sais que je vais prendre du retard et qu'il y aura des gens qui n'auront pas leur courrier".

Christine Chassevent, factrice à Bonnétable dans la Sarthe © Radio France - Julien JEAN

Les grévistes (7 sur 18 agents soit 39% de grévistes selon la direction de la Poste) réclament des renforts et l'embauche d'un nouveau facteur titulaire. De son côté la direction de La Poste précise que le dialogue se poursuivra ce mardi matin après une réunion infructueuse ce lundi. Elle assure également qu'un "dispositif de plan de continuité de service s’organise afin de limiter les perturbations". L’ensemble du courrier et des colis a été distribué. Enfin les services de portage de repas et les boites postales fonctionnent normalement.