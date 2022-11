Bonus réparation : ce qu'en pensent les spécialistes à Toulouse

Ce "bonus réparation" consiste en un forfait de 10 à 45 euros calculé selon chaque type d'appareil à réparer : 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge et 45 euros pour un ordinateur portable. Il faudra aller sur le site internet d' Ecosystem pour identifier un réseau de réparateurs participant au dispositif, déduit immédiatement sur la facture. Avec ce bonus réparation, l'objectif est d'augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France, de 10 millions à 12 millions d'ici à 2027, alors que 90% des pannes ne sont aujourd'hui pas réparées.

ⓘ Publicité

À lire aussi Un bonus réparation pour les appareils électriques et électroniques mis en place à partir du 15 décembre

Ethikis, la référence toulousaine qui prône la réparabilité

Depuis 2017, la coopérative Ethikis à Toulouse a développé le label LongTime, une méthodologie d'évaluation de la durabilité des produits. Elle travaille au quotidien avec les industriels pour améliorer les pratiques. "Depuis 2018-2019, le législatif s'est saisi de ces sujets, il y a un tournant avec une filière mouvante, une demande constante et une prise de conscience des fabricants", explique Elsa Lomont, cofondatrice de la Scop. Les industriels eux-mêmes en effet commencent à revoir leur politique d'obsolescence. L' indice réparabilité les a incité à être compétitif vis-à-vis des concurrents.

Il faut prendre conscience qu'un téléphone de quelques grammes représente 250 kilos de matière, il y a un enjeu à amortir la ressource qu'on est allé chercher et qui est limitée.

Le secteur est florissant et très riche avec des réparateurs répertoriés par les Chambres des métiers et de ''artisanat, le site Répar'acteurs , et le secteur associatif très pratique pour réparer de petits objets à moindre coût comme le Repair Café Colomiers , le Café Bricol' dans l'agglo toulousaine.

Ethikis est en pleine croissance, avec désormais 15 industriels (Rowenta, Whirlpool, la PME française Santos, etc) partenaires du label LongTime. En 2023, la coopérative qui compte cinq salariés recrutera trois collaborateurs supplémentaires.

À lire aussi La nouvelle éco : Ethikis et son label de durabilité a déjà séduit de gros industriels

Un label qui exclurait les artisans locaux

Un label QualiRépar va être décerné aux professionnels réparateurs, sous conditions. Seuls 500 pour l'heure l'ont obtenu, et l'annuaire en ligne n'est pas encore disponible. Didier Hénault confirme. Il dirige l'entreprise Hénault Dépannage à Toulouse depuis 35 ans. Il est au courant de ce bonus réparation depuis des mois, il a essayé d'obtenir le label mais s'est arrêté à mi-étape. "Cela me coûterait de l'argent et surtout je vais devoir assumer toute la charge administrative de ce bonus", résume t-il. Car c'est au réparateur d'envoyer la facture à Ecosystem pour toucher le bonus de réparation.

Nous les petites entreprises de moins de 20 salariés sommes tenues à l'écart. Nous n'avons pas fait partie des négociations, contrairement aux "gros". Et de fait, cette usine à gaz de certification nous exclut. Mais la discussion n'est pas la même quand on s'appelle Darty ou Hénault.

Didier Hénault, qui emploie quatre personnes, estime que l'agrément pourrait lui coûter plusieurs milliers d'euros. Il craint qu'à terme, les industriels lui imposent cette certification.