Explosion des prêts sur gage à Nancy : "je dépose mes bijoux pour pouvoir manger !"

Avec l'inflation et la montée des prix à la pompe, les Nancéiens se tournent vers le prêt sur gage. Le crédit municipal a enregistré une hause de 10% des déposants depuis début 2022.

"Nous ne sommes même pas à la moitié du mois et c'est déjà compliqué pour nous, alors je n'ai pas le choix de venir ici !" C'est la troisième fois que Laura se rend au crédit municipal. Habillée très simplement, tout en noir, cette maman de deux jumeaux est venue déposer deux bagues en or. Elle espère obtenir un prêt de 100 euros "pour finir la fin de mois". Dans six mois, elle pourra récupérer ses biens, une fois qu'elle aura remboursé l'argent prêté.

Avant elle, ses parents avaient l'habitude de déposer leur bague de fiançailles ici, "pendant les coups durs". Le crédit municipal est une institution historique. A Nancy, il existe depuis près de 200 ans. "C'est une méthode ancienne et cyclique", selon Michel Côme, directeur de l'établissement municipal à Nancy. "Elle fluctue en fonction du contexte économique et social."

Un prêt sur gage pour financer des dépenses de première nécessité - Michel Côme, directeur du Crédit municipal à Nancy

Michel Côme, directeur du Crédit municipal à Nancy © Radio France - Emma Dehoey

Depuis l'envolée des prix à 4,8%, le crédit municipal est considéré comme une solution rapide et peu couteuse pour faire face aux difficultés financières. "Dans les supermarchés, tout a augmenté. Faire un prêt sur gage, c'est mon dernier recours", déplore Laura, Nancéienne.

Hausse de la fréquentation de 10%

"A l'origine, le prêt sur gage permet de financer des voyages. Aujourd'hui, la situation économique a changé. Les gens se rendent au crédit car ils ont besoin d'argent, pour consommer des biens de première nécessité." En moyenne, les prêts sur gage sont de 700 euros à Nancy. Toutefois, Michel Côme voit se multiplier des prêts de cinquante euros. "Ça permet d'aller faire un plein, de faire des courses, de payer un loyer ou des factures en retard."

Derrière Laura, Dalila attend patiemment. Elle est une habituée des lieux. Depuis que sa situation économique s'est fragilisée, elle vient au crédit municipal tous les trois mois. Avec une bague et une gourmette en or, elle espère obtenir un prêt de 200 euros. "De quoi payer les dernières factures du mois."