Bordeau Chesnel inaugure son usine d'Yvré-l'Évêque

Yvré-l'Évêque, France

"Nous sommes à la pointe de ce qui se fait dans l'agro-alimentaire". François-Xavier Depety, directeur d'établissement de l'usine d'Yvré L'évêque, ne cache pas sa fierté quand il présente son usine de demain : "c'est une usine 4.0, tout le réseau industriel est connecté de sorte à améliorer nos conditions d'énergie. On croise les données de température, d'ambiance de salle, de cuisson avec la température extérieure pour consommer moins. On a gagné 40% sur l'électricité, 35% sur l'eau et 30% sur le gaz".

La direction de Bordeau Chesnel se satisfait d'être plus éco-responsable, tout en produisant plus : jusqu'à 13 000 tonnes de rillettes par an de capacité, contre 10 000 tonnes jusqu'à présent. A plein régime, les machines peuvent sortir 10 000 pots de rillettes par heure.

Comme un retour aux sources pour Bordeau Chesnel, à Yvré l'Evêque, où Jules Bordeau et Anna Chesnel avaient ouvert leur charcuterie familiale en 1922. Bien loin de la petite enseigne familiale, cette nouvelle usine s'étend sur plus de 11 000 mètres carrés sur un terrain de 10 hectares au total.

Une usine beaucoup plus adaptée à la seule production de rillettes

Les deux usines de Champagné et d'Yvré l'Evêque ne sont qu'à trois kilomètre d'écart, mais leurs différences sont nombreuses. La nouvelle unité s'étend notamment sur un seul étage. Terminé, donc, le travail fastidieux sur les trois étages de l'ancienne usine pour produire la matière : "il arrivait que des salariés promènent des bacs de 250 kilos en les poussant sur plus de 200 mètres, tout au long de la journée. Aujourd'hui, on est sur des déplacements de quelques mètres. On produit plus, mieux, dans de meilleurs conditions et en sécurité", poursuit François-Xavier Depety.

Des cagettes pleines de rillettes prêtes à être chargées dans les camions © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Un meilleur cadre de travail

Premier changement qui n'a l'air de rien : l'apparition de fenêtres dans les ateliers. "A Champagné, il n'y avait pas de lumière. On ne voyait la lumière du jour qu'à la pause ou en fin de journée, témoigne Valentin, salarié sourire en coin. Ils ont aussi prévu une salle de sport, dans le self les machines à café sont en libre service... de petites choses qui changent un peu la vie"!

Le nouveau self, café en grain à volonté, en plus d'une salle de sport mise à disposition des salariés © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

70% production totale a déjà été rapatriée sur le nouveau site. L'usine de Champagné doit être définitivement fermée d'ici la fin de l'année.