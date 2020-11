Bordeau Chesnel lance des rillettes sans viande

Du soja à la place du porc. Même si, techniquement, on ne peut pas parler de rillettes car ce produit ne contient pas de viande, Bordeau Chesnel cherche avec “La végétale” à en imiter le goût et la texture. Son objectif : s'installer sur un nouveau marché en pleine expansion en France.

Ce ne sont pas, à proprement parler des rillettes. Mais ce produit en a la texture et, par certains aspects, le goût. Il est conditionné dans les mêmes pots et se déguste de la même manière. Bordeau Chesnel lance “La végétale” : un “tartinable” à base de soja et de légumes mijotés, relevés avec une pointe d’aromates, sans porc ni aucune viande. Cette innovation, qui a nécessité deux ans de recherche, signe un tournant majeur pour l’entreprise sarthoise. Le leader français des rillettes met ainsi un pied dans le marché du végétal en pleine expansion. “Nous répondons aux attentes de flexitarisme”, explique à France Bleu Maine Pierre Hébert, le directeur général de Bordeau Chesnel. “Les Français alternent de plus en plus la consommation de produits à base de viande et la consommation de produits à base de végétaux”, assure-t-il, citant plusieurs études réalisées sur le sujet. Selon le chef d’entreprise sarthois, cette nouvelle habitude alimentaire concerne aujourd'hui "une personne sur trois" , tandis que “60% des Français ont acheté un produit végétarien l’an passé”.



Une mise sur le marché progressive

Toutefois Bordeau Chesnel, qui fournit la moitié des rillettes consommées en France, avance prudemment. Pas question de renier le fameux pot rouge qui fait sa notoriété depuis près d’un siècle. “La végétale” est “notre quatrième pilier”, indique Pierre Hébert, le directeur général de l’entreprise charcutière, installée près du Mans : “Le porc est notre pilier historique. Viennent ensuite nos produits à base de poulets rôtis, puis ceux sans graisse ajoutée”. Et enfin, donc, cette innovation distribuée en cette fin d’année 2020 dans quatre familles de supermarchés : Géant, Casino, Intermarché et Cora. “Nous avons l’ambition que l’ensemble de la grande distribution référence le produit au début de l’année 2021”, explique Pierre Hébert. Son prix de vente conseillé est de 2,55€ pour un pot de 180 grammes, ce qui est "légèrement plus cher que nos rillettes classiques", précise le dirigeant.



Le goût des rillettes

S’il n’est pas possible – d'un point de vue réglementaire – de parler de rillettes (car il n’y a ici ni porc ni volailles) c’est, dans le pot, à s’y méprendre ! “La végétale en a toutes les caractéristiques de texture et de saveur”, reconnaît Pierre Hébert, le directeur général de Bordeau Chesnel. “La recette se rapproche des tartinables à base de viande. Sa texture fibrée est la plus proche possible de nos rillettes traditionnelles. De même, son goût rappelle les notes de nos viandes mijotées qui composent les rillettes”, détaille l’entrepreneur sarthois. “La végétale” ne renferme “ni arôme artificiel ni additif”, assure le dirigeant qui, pour l'occasion a noué une partenariat avec "une PME locale". Bordeau Chesnel n’est pas la première entreprise charcutière à prendre le virage du végétal. Herta et Fleury-Michon, par exemple, se sont déjà lancés.