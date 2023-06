Bordeaux : 10 ans après la fermeture de Virgin place Gambetta, le projet d'hôtel abandonné

C'était il y a 10 ans, le 13 juin 2013, le magasin Virgin Gambetta fermait ses portes à Bordeaux . 10 ans plus tard, le batiment reste toujours inoccupé. Il a été racheté par Michel Ohayon en 2015. L'homme d'affaire bordelais a également acquis l'autre partie du bâtiment classé qui abrite encore un encadreur et la banque CIC. Le projet initial : un magasin Printemps, s'est mué après la crise Covid en un hôtel de luxe, 4 puis 5 étoiles. Entre temps, les problématiques financières du propriétaire de la FIB se sont accentuées : la disparition Camaïeu, la procédure sauvegarde pour 25 Galeries Lafayette, GoSport qui a été repris par Intersport, Gap repris par Spodis et depuis quelques jours la Grande récré reprise par Joué Club... L'avenir du projet, quel qu'il soit, est donc devenu de plus en plus incertain.

Commerces, bureaux et restaurant au dernier étage

L'architecte de Michel Ohayon, Michel Pétuaud-Létang l'annonce, le projet d'un hôtel est complètement abandonné et Michel Ohayon devrait laisser sa place à un repreneur : "Il y a des relations qui se font entre les futurs éventuels repreneurs et la chambre de commerce, ce qui me paraît certain c'est qu'il va y avoir assez vite un chantier qui va se lancer. Je suis presque sûr que ce seront des commerces, des bureaux et sans doute un restaurant au dernier étage, vraisemblablement, c'est vers cette orientation que se dirigent les éventuels repreneurs." L'architecte travaille sur le projet depuis 8 ans, il l'explique : " Le tribunal de commerce doit faire une réunion début juillet pour demander, sans doute, à Michel Ohayon s'il continue, si tel ou tel repreneur convient, comme cela a été fait pour La Grande Récré ou pour les autres magasins. Et je pense que Michel Ohayon ne s'opposera pas à la reprise par un futur maître d'ouvrage."