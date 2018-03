Bordeaux, France

Ils ont trouvé porte close ! A l'issue de la manifestation, une dizaine de personnes se dirigeaient vers la mairie pour y déposer un "cahier de doléances", destiné à Alain Juppé rassemblant leurs inquiétudes et propositions vis-à-vis du stationnement payant. Craignant d'éventuels problèmes de sécurité, les agents municipaux ont alors fermé les portes. A la plus grande colère des manifestants. Qui y voyaient également un symbole du manque de dialogue avec la mairie.

Venus poser un "cahier de doléances" à la mairie de #Bordeaux les manifestants anti stationnement trouvent porte close. pic.twitter.com/rxlUy98kYC — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 24, 2018

Les manifestants n'ont pas aimé se faire fermer la porte au nez. © Radio France - Thomas Coignac

Motivés par le recul de la mairie sur les quartiers de Saint-Augustin et Caudéran, où elle a finalement renoncé à étendre le stationnement payant, les manifestants espéraient une décision plus globale. "Ce sont les quartiers de l'électorat d'Alain Juppé, explique Olivier, responsable d'un collectif du quartier de La Bastide. Mais pourquoi les autres quartiers n'ont pas les mêmes avantages ?". Dans la foule, les messages sont très éclectiques, allant de la "tyrannie des horodateurs", à "Alain Juppé dans sa tour d'ivoire", en passant par des menaces de non-réélection aux municipales de 2020.

Maïté a l'air décidée à ne pas voter pour Alain Juppé aux prochaines muicipales. © Radio France - Thomas Coignac

En 2020, il n'aura pas ma voix

"En 2020, il n'aura pas ma voix, explique Maïté, tout en collant une affiche sur la porte. Il est en train de faire beaucoup de mal à sa ville". "On n'a plus le droit d'être pauvre à Bordeaux, explique Laëtitia, retraitée à Nansouty. Chargée de faire signer une pétition, elle a été très sollicitée pendant la manifestation. Les gens ne s'en sortent plus. Moi je paie 165 euros de stationnement à l'année, ce n'est plus dans nos moyens. Je vais devoir me séparer de ma voiture". Tous espèrent que ce combat ne s'arrête pas. "Aujourd'hui, on est 200, mais la prochaine fois, on sera 5 000 !", crie l'un d'eux au micro.

Ils étaient environ 150 devant la mairie. © Radio France - Thomas Coignac