Journée d'action des personnels soignants : 4.500 personnes à Bordeaux

Environ 4500 soignants des hôpitaux, mais aussi des cliniques privées, des personnels des Ehpad, des agents d'entretien ou employés de laboratoires ont défilé ce mardi entre le CHU St André de Bordeaux et la place de la comédie, pour demander plus de moyens et des hausses de salaires.

Il n'y avait pas que des blouses blanches dans les rues de Bordeaux ce mardi midi pour la journée nationale de mobilisation des personnels de santé, pour de meilleures conditions de travail, des recrutements et de meilleurs salaires : des infirmiers aides-soignants des hôpitaux et des cliniques, des personnels des Ehpad, techniciens de laboratoire ou agents d'entretien et cuisiniers, mais aussi des citoyens. 4.500 personnes ont défilé à la mi-journée.

"Je n'ai pas le covid mais vous m'avez transmis la rage"

La plupart d'entre eux, masques sur le visage, avaient des pancartes à la main. Et ce slogan pour Cécile, manipulatrice en radiologie à l’hôpital de Pellegrin :"je n'ai pas le COVID mais vous m'avez transmis la rage."

On nous ignore pendant des mois. Et aujourd'hui on veut faire de nous des héros. C'est du foutage de gueule. - Yves, technicien de laboratoire

En longeant le CHU Saint-André à Bordeaux, le personnel qui n'a pas pu se mettre en grève, a applaudi ses collègues dans la rue. Moment qui a rappelé les applaudissements de soutien des Français le soir à 20 heures au plus fort de la crise du coronavirus.

Le personnel hospitalier du CHU St-André à la fenêtre pour soutenir leurs collègues qui manifestent. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Tout le personnel soignant se dit fatigué et pas assez reconnu. Certains craignent que les applaudissements de 20h soient déjà du passé. "Nous le voyons déjà aux urgences ou autres, les patients sont déjà moins commodes," soupire Caroline, manipulatrice en radiologie à l'hôpital de Pellegrin.

C'est important que tous le monde se rende compte que le milieu de la santé ne va pas bien - Liana, une jeune manifestante.

Dans le cortège, il y avait aussi des jeunes, des seniors ainsi que quelques personnes qui se revendiquent des "Gilets Jaunes". La manifestation s'est déroulée dans le calme avant de se terminer part un petit claping sur la place de la Comédie à Bordeaux.