Bordeaux : 56 paquebots de croisières en escale en 2019

Bordeaux, France

Au total, 40 000 croisiéristes sont attendus, à Bordeaux ou le Verdon, entre avril et novembre 2019. Le premier paquebot à ouvrir le bal, ce lundi soir, est un habitué des lieux : le Braemar, 195 mètres de long. Ils seront 56 navires à faire escale, cette année.

Un nombre d'escales doublé en 7 ans

En 2012, c'était une trentaine d'escales. Le chiffre a donc quasiment doublé en 7 ans. Il n'y a pas besoin de vanter le charme des façades 18e classées à l'UNESCO, et les grands vignobles à proximité, les Américains, les Anglais et les Allemands (qui représentent 85% des passagers), sont convaincus à la seule évocation du mot "Bordeaux".

Remontée de l'Estuaire très technique

Ce qui est le plus compliqué à vendre, en revanche, pour le Grand Port de Bordeaux, et qui pourrait ralentir la progression désormais, c'est que certaines compagnies, refusent de venir ou de revenir, en raison des contraintes techniques de remontée de l'Estuaire de la Gironde. Il faut 5 heures pour aller de l'océan jusqu'au port de la lune. C'est long. Cela implique des manœuvres très techniques, et de passer 2 jours et une nuit à Bordeaux. Ce que refusent certaines compagnies.

Projet de terminal à Pauillac

Autre contrainte : le port de la lune n'a que deux postes à quai (deux places de parking à bateaux, face aux Quinconces et à la Bourse maritime) et la Garonne ne permet pas de recevoir des bateaux de plus de 260 mètres et plus de 1000 passagers. Le Grand Port Maritime de Bordeaux a donc lancé une étude pour avoir un terminal à Pauillac à mi-chemin entre le Verdon et Bordeaux. Ce qui pourrait offrir une alternative.