Bordeaux au ralenti pour le quatrième samedi de mobilisation des gilets jaunes

La manifestation des gilets jaunes part ce samedi à 14h de la place de la Bourse, à Bordeaux. Pour éviter de nouveaux incidents, de nombreux bâtiments publics resteront fermés, et de nombreuses animations ont été annulées. Les trams ne circulent plus à partir de 13h en centre-ville.

Bordeaux, France

C'est le quatrième samedi d'affilée de mobilisation des gilets Jaunes à Bordeaux : un nouvelle manifestation prévue ce samedi après-midi dans le centre-ville. Le défilé est placé sous haute surveillance policière , après les graves incidents qui ont fait sept blessés samedi dernier devant l'hôtel de ville. Et pour l'occasion, la ville va vivre au ralenti

Le départ de la manifestation, non déclarée cette fois en Préfecture, est prévu comme les samedis précédents à 14h, place de la Bourse. A la même heure, partira non loin de là, du miroir d'eau, la marche pour le climat, dont le parcours a été modifié pour partir dans une direction opposé. Mais des gilets jaunes devraient être présents dans cet autre défilé.

Pas de tramway dès 13h en centre-ville

Le principe de précaution est appliqué à l'extrême. La circulation des tramways est interrompue dès ce samedi 13h sur les trois lignes dans le centre-ville : entre Stalingrad et Mériadeck sur la ligne A , entre St Nicolas et les Quinconces sur la B, et entre la Gare St Jean et les Quinconces sur la C . Quant aux bus, ils seront déviés en fonction des axes occupés par les manifestants.

8/12 : Manifestations attendues en centre-ville. Interruption programmée du tram et déviations bus à prévoir. Suivez en temps réel l'info sur nos comptes ou sur https://t.co/6OI3bAinBF — InfoTBM (@info_tbm) December 7, 2018

De nombreux bâtiments publics fermés

Les services de la mairie et les établissements culturels - comme le Musée d'Aquitaine , ou la bibliothèque Mériadeck - restent fermés ce samedi , et de nombreuses animations ont été annulées, comme le village du Téléthon, qui devait se tenir place de la Victoire, le marché solidaire de la place Pey-Berland ou Bordeaux en Livres, prévu au grand théâtre .Le marché de Noël, sur les allées de Tourny, est de son côté maintenu

à lire Gilets jaunes : nombreuses fermetures à Bordeaux samedi

La préfecture de Gironde a d'autre part pris un arrêté pour limiter l'achat et le transport de carburant, de pétards, d'alcool non consommable et autres produits chimiques et inflammables; en fait tout ce qui peut servir à fabriquer des engins incendiaires.