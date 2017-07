Bordeaux : avec les départs en vacances, regain d'activité chez 1001pneus.fr

La start-up bordelaise 1001pneus.fr , n°2 en France des ventes de pneus sur Internet, multiplie les commandes en cette période de grands départs en vacances. 15% des accidents sur les autoroutes en été sont dus à des pneus pas assez gonflés.

Avant de prendre la route des vacances, les français semblent de plus en plus soucieux de l'état de leurs pneus. C'est en tout cas la période où ils s'y intéressent un peu plus que le reste de l'année. C'est le constat que fait la société 1001pneus.fr.

Cette start-up bordelaise est le n°2 en France de la vente de pneus sur Internet. Elle compte une soixantaine de salariés dans ses locaux situés à deux pas de la Place de la Comédie, en plein centre-ville - ingénieurs, informaticiens, et télévendeurs- . Née il y a 8 ans, d'abord à Villeneuve-Sur-Lot, puis installée depuis 2013 à Bordeaux, elle distribue aujourd'hui 1 140 00 pneus dans 5 pays en Europe . La moitié sont livrés directement au domicile des particuliers, l'autre moitié chez les 6 000 garagistes partenaires dans l'Hexagone. Et elle se vante de proposer des prix 40% moins chers que ses concurrents.

1001pneus.fr emploie une soixantaine de salariés à Bordeaux -

En cette période estivale, 1001 pneus.fr enregistre 30% de commandes en plus par rapport à un mois normal.

On roule plus longtemps que d'habitude, on part en famille, il est donc nécessaire de vérifier l'état et la pression de ses pneus, s'il y a le moindre doute, il faut s'adresser à un professionnel. - Stéphane Sabourin, directeur marketing et ventes de 1001 pneus.fr

Selon les statistiques de la Prévention Routière, un automobiliste sur deux roule avec des pneus sous-gonflés. C'est la cause de 6% des accidents mortels sur la route , 9% sur autoroute, avec une pointe à 15% l'été. Et les conducteurs ne pensent pas toujours à vérifier l'état des pneus de leur caravane ou de leur remorque.

Le pneu peut ne pas présenter d'usure du point de vue visuel, mais s'il est craquelé, avec les fortes températures, il peut éclater. C'est pour cela que sur l'autoroute des vacances, on voit régulièrement des véhicules tractés dont les pneus ont explosé. - Lionel Moutouh, président-fondateur de 1001pneus.fr

Lionel Moutouh, le président-fondateur de 100pneus.fr, dans son "call-center" © Radio France - Pierre-Marie Gros

Si vous manquez de temps, sachez qu'il existe des stations de montage mobiles. La société travaille avec 220 garagistes en France, qui avec leurs camionnettes tout équipées, se déplacent devant chez vous, sur votre lieu de travail, et même sur votre lieu de vacances pour changer vos pneus.

La pratique se développe, notamment dans les flottes d'entreprise, mais même à domicile, elle trouve son public. C'est une solution de dépannage extrêmement pratique - Stéphane Sabourin

Aujourd'hui, 15% des ventes de pneus se font sur Internet. La start-up bordelaise a donc encore une belle marge de progression.