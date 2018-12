Bordeaux : la campagne paquets cadeaux du Secours Populaire légèrement perturbée

Bordeaux, France

La campagne "paquets cadeaux" du Secours populaire bat son plein, mais les montants de la récolte semblent moins importants cette année à Bordeaux, quelques jours avant les fêtes. Le principe est simple, en échange d'un bel emballage, les personnes donnent quelques pièces à l'association. Les sommes sont ensuite reversées aux familles bordelaises accompagnées par l'association. Cette année, 2400 colis spécial fêtes seront offerts et 1500 enfants découvriront avec plaisir un cadeau au pied du sapin. L'opération dure jusqu'au 31 décembre sur la promenade de la rue Sainte Catherine.

Qu'importe le paquet, les donateurs souhaitent surtout offrir un beau Noël à ceux dans le besoin

Papier rouge découpé, pliage et bouts de scotch, les bénévoles s'affairent. De l'autre côté du stand, les donateurs glissent en échange une pièce ou un billet dans la tirelire. Chacun choisit le montant de son don. Diénys sort quelques euros de son porte-monnaie et attend que son cadeau soit emballé. Un geste quasiment symbolique pour cet étudiant en droit de 24 ans, venu d'Haïti, qui considère le don aux plus démunis comme naturel.

"C'est donner une chance et une opportunité à des gens qui n'ont pas eu la possibilité de naître sous une bonne étoile, une bonne famille." — Diénys, étudiant donateur

"Savoir que ma participation permettra à des enfants ou des personnes plus âgées de passer Noël dans de meilleures conditions, ça me réchauffe le cœur," ajoute le jeune homme, un sourire aux lèvres.

Certains donateurs ne passent même pas par la case "paquets cadeaux", et donnent directement de l'argent à l'association. Retraitée, Anita offre son temps en bénévole depuis deux ans. "C'est la première année que je vois ça, des jeunes donnent, sans faire faire de paquets cadeaux !" Autre tendance cette année, les achats de Noël sont perturbés.

Un début de campagne difficile, mais l'association espère un sursaut de la collecte, à la veille de Noël

L'année dernière environ 3000 euros ont été récoltés grâce à l'opération. Des recettes en légère hausse ces dernières années, selon Alain Haneuse, secrétaire du Secours Populaire en Gironde. Mais la courbe a pris du plomb dans l'aile cette année, en première partie du mois de décembre. "On a eu un début de campagne un peu lent," constate Alain Haneuse. "Les dons collectés sont calqués sur les ventes des commerces, et ils ont fait peu de recettes début décembre." Samedi 15 décembre, le responsable de collecte a décidé d'annuler l'opération pour ne pas risquer de mettre en danger les bénévoles, alors qu'une manifestation gilets jaunes se déroulaient quelques rues plus loin. Il espère la baisse des dons conjoncturelle, que les consommateurs reporteront leurs achats et donc leurs dons, dans les prochains jours.

L'opération papier cadeaux fait partie des "Pères Noël verts", la plus grande campagne du Secours Populaire, qui regroupe aussi les collectes de jouets neufs et d'occasion.