Bordeaux : Christophe Pierrel prend les commandes du stade Matmut Atlantique

Bordeaux, France

Coup de jeune sur le stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Bernard Hagelsteen, ancien préfet, a quitté la présidence du stade inauguré il y a maintenant trois ans. C'est Christophe Pierrel qui lui succède à la tête de SBA (Stade Bordeaux Atlantique), la société qui exploite le site et qui appartient à Vinci et Fayat. Le jeune nouveau président, âgé de 34 ans, était depuis février 2018 directeur du développement de Vinci Stadium qui a les concessions des stades de Bordeaux, Nice, du Mans mais aussi du Stade de France.

Un parcours très politique

Christophe Pierrel a débuté par la politique. Il a d'abord travaillé auprès de Jean-Marie Bockel, le maire Gauche moderne de Mulhouse, qui s'était rallié à Nicolas Sarkozy. Il a ensuite rejoint le socialiste Michel Vauzelle à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Installé à Gap, dans les Hautes-Alpes, il avait été tête de liste départementale PS aux Régionales de 2015 où il côtoyait alors un certain Christophe Castaner. Christophe Pierrel a ensuite évolué au sein des cabinets ministériels de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux Personnes handicapées, puis de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des sports. En janvier 2015, il avait été nommé chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Elysée. Il s'était montré très offensif contre un certain Emmanuel Macron lorsque le futur président avait quitté le camp Hollande et le ministère de l'Economie, n'hésitant pas à dénoncer publiquement ses reniements. Il a rejoint le privé après l'élection présidentielle de 2017.