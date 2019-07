Bordeaux : la CNT Gironde ouvre un centre d'accueil de jour temporaire pour les personnes à la rue

Depuis les expulsions au quartier St Michel à Bordeaux et à St-Médard-en-Jalles la semaine dernière, les associations et organisations syndicales s'organisent pour venir en aide aux personnes délogées. La CNT Gironde a mis à disposition depuis mardi dernier ses locaux du 36 rue Sanche de Pomiers dans le centre-ville de Bordeaux. Transformée en centre d'accueil en attendant une solution plus pérenne, la permanence syndicale de la CNT offre aux plus démunis trois repas par jours, ainsi que la possibilité de prendre une douche et de se reposer la journée.

Le centre sert plus de 60 couverts par jour. © Radio France - Alexandra Sirgant

Le centre est ouvert de 10 heures du matin à 10 heures du soir et accueille exclusivement des hommes, sans domicile fixe ou demandeurs d'asile. Plus de 60 personnes sont reçues chaque jour depuis la semaine dernière. Pour Virginie, bénévole et sympathisante de la CNT, il s'agit d'apporter "un point de chute", en offrant "de quoi boire, de quoi manger, un endroit pour se reposer, une douche, et un petit peu d'internet". Une douche a été construite dans la cour et des tables ont été disposées dans la principale salle de la permanence pour la distribution des repas.

Une douche a été construite dans la cour de la permanence. © Radio France - Alexandra Sirgant

Isabelle, diplômée d'un CAP en cuisine, donne régulièrement un coup de main pour les repas. "Pour la nourriture ce n'est pas un problème. Les gens répondent aux appels aux dons. Maintenant, c'est des logements qu'il nous faut !".

Ces deux derniers jours, des manifestations ont été organisées dans le but d'attirer l'attention de la préfecture à ce sujet. La CGT a accueilli des personnes la nuit dernière dans sa permanence syndicale à la bourse du travail. La préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, organise un point presse ce mercredi à 15 heures sur les squats et leurs occupants.