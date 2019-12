Bordeaux : l'inauguration de la ligne D du tram réjouit les commerçants de Bordeaux et du Bouscat

Attendue depuis plus de trois ans, la ligne D du tram à Bordeaux sera officiellement inaugurée ce samedi 14 décembre entre les Quinconces et la Mairie du Bouscat. Une bonne nouvelle pour les habitants et les commerçants des rues impactées par les travaux.

Bordeaux, France

Les rails sont installés, les trottoirs aménagés, les tickets de tram achetés... le tramway de la ligne D à Bordeaux accueillera ses premiers voyageurs dès 10 heures ce samedi 14 décembre place des Quinconces. Au grand bonheur des commerçants qui l'attendaient avec impatience depuis plus de trois ans.

La mise en service de cette première portion de ligne devrait permettre de rallier la mairie du Bouscat à la place des Quinconces en 13 minutes.

"On n'osait plus l'espérer"

Véronique est vendeuse dans un magasin de vêtements situé à quelques pas de l'une des nouvelles stations rue Fondaudège, dans le centre de Bordeaux. Arrivée il y a moins de trois ans, cette rue elle ne l'a connue uniquement en travaux. "J'apprécie vraiment de ne plus avoir ni barrières, ni engins, ni trous devant le magasin ! " se réjouit-elle. Véronique estime aujourd'hui avoir perdu près de la moitié de ses clients en trois ans. "Entre commerçants, on sent que les choses vont mieux depuis la fin des travaux, mais on attend encore plus avec l'arrivée du tram !".

Ricardo, gérant d'un salon de coiffure quelques mètres plus loin, attend aussi plus de clients. Il espère surtout que l'arrivée du tram va permettre de dynamiser l'activité de la rue. "Je sens que ça va moderniser la quartier en général". "Tous les commerces sont fragilisés aujourd'hui, ils ont perdu environ 40% de leur chiffre d'affaires depuis le début des travaux" explique Sandrine Jacotot, présidente de l'association des commerçants du quartier Au cœur de Fondo. La gérante de la cave l'Entre Deux Vins garde néanmoins le sourire. "On n'osait plus l'espérer, alors, les 135 commerçants de la rue sont tous prêts à accueillir le nouveau tram samedi !".

Au Bouscat, Stéphane vient d'installer sa société de dépannage de serrurerie avenue Léon Blum. Pour lui, le tram est aussi une excellente nouvelle : "ça va permettre une meilleure visibilité de notre activité".

La rue de la Libération au Bouscat, prête à accueillir le tram. © Radio France - Alexandra Sirgant

Les habitants impatients

Thierry, arrivé à Bordeaux il y a quelques mois, espère que le tram va permettre de désenclaver tout le quartier de la rue Fondaudège. Il se remémore avec humour le "parcours du combattant" de la Place Tourny sous les travaux.

Du côté du Bouscat, les habitants se réjouissent de pouvoir enfin accéder plus facilement au centre-ville de Bordeaux. "On va pouvoir délaisser la voiture, qui rallonge inutilement le trajet" souligne Benoit, habitant et commerçant de l'avenue de la Libération."Ce samedi, je serai dans le tram dès son ouverture, assure un autre habitant du Bouscat, ticket déjà en main. "Après trois ans de travaux, c'est bon, on va le prendre ! ".

Pour la suite de la ligne qui s'étendra jusqu'à Eysines, il faudra attendre "mi-2020" selon les services de communication de la Métropole.