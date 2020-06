Bordeaux : des paniers à prix coûtant pour bien manger à un prix raisonnable

La mairie de Bordeaux finance le différentiel de prix. Une dizaine de centres sociaux et d'associations font le lien entre les fruits et légumes des producteurs locaux et les habitants aux revenus limités.

"Il s'agit d'installer ce dispositif dans la durée, affirme le maire de Bordeaux Nicolas Florian. Nous voulons donner la priorité aux circuits-courts et permettre une alimentation saine à prix abordable". La crise du coronavirus a mis en avant l’importance de l’alimentation. Et la mairie a dû coordonner de nombreuses initiatives durant cette période. C’est d’ailleurs l’une des initiatives lancées pendant le confinement qu'elle veut poursuivre et amplifier : les paniers à prix coûtant. Ils permettent à une dizaine de centres sociaux et d’épiceries sociales de la ville de vendre des fruits et légumes issus de producteurs locaux à leurs bénéficiaires à prix coûtant. La ville prend en charge le différentiel de prix.

L’objectif est de permettre à des habitants aux revenus limités de bien manger à un prix inférieur à ce qu’ils trouveraient dans les grandes surfaces, même dans les "hard-discount". "Ces paniers doivent permettre à n'importe quel Bordelais, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'accéder à des produits de qualité et de saison, détaille Alexandra Siarri, la 2e adjointe au maire de Bordeaux en charge de ce projet. Nous ne sommes pas du tout sur le créneau de la Banque Alimentaire. Nous nous adressons à des habitants aux revenus moyens mais qui ne pourraient pas acheter ces aliments dans des conditions normales. C'est aussi un coup de pouce aux producteurs pour que la valeur de leur métier soit reconnue. Et c'est un moyen de rapprocher la ville de la campagne".

C'est important pour les producteurs de ne pas subir les fortes fluctuations des prix du marché.

L’opération est menée avec la Chambre d’agriculture de la Gironde. C’est aussi une aubaine pour les producteurs locaux. "C'est très sécurisant pour eux, explique Jean-Louis Dubourg, le président de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Surtout que cela concerne des agriculteurs qui ont des exploitations de taille modeste et des agriculteurs qui démarrent leur activité. C'est important pour eux de ne pas subir les fortes fluctuations des prix du marché".

L'initiative paniers à prix coûtant est relayée notamment par : Maison Interculturelle de l'Alimentation et des Mangeurs du Centre social Bordeaux Nord, Centre social Grand Parc inten6té, Foyer fraternel, Maison de quartier du Tauzin, La Carotte et Le Lapin, Association Familiale Laïque de la Bastide, association Vrac, etc...