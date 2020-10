Bordeaux : des patrons de discothèques donnent de la voix aux côtés des restaurateurs

Le mouvement "Faites du bruit pour notre survie" se poursuit. Lancée le vendredi 2 octobre par le chef bordelais Philippe Etchebest, soutenu par l'UMIH 33, cette minute de bruits de casseroles devant les portes des restaurants, commerces ou hôtels, a pour but d'attirer l'attention sur des professions minées par la crise économique et sanitaire. Les restaurateurs et patrons de bars ne sont pas les seuls concernés : le syndicat UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) représente aussi les hôteliers, traiteurs et organisateurs de réceptions, sans oublier les patrons de discothèque. Ce vendredi 9 octobre, à Bordeaux, c'est sur eux que l'UMIH 33 a souhaité braquer les projecteurs : les boîtes de nuit, fermées depuis 7 mois, attendent désespérément des aides.

On n'a aucune visibilité, on ne sait pas quand on pourra rouvrir - Sébastien Labeyrie, patron du Monseigneur

Une poignée de patrons et d'employés de discothèques se sont rassemblés à 11h45 devant un lieu symbolique de la nuit bordelaise : Le Monseigneur, une institution de la ville, fermée comme toutes les boîtes de nuit depuis sept mois. 80% attendent toujours les aides financières promises en juillet, qui se montent à 15.000 euros pour trois mois sans activité, précise l'UMIH. "On est un peu les oubliés, on n'a aucune aide. Des choses se sont mises en place mais on n'a encore rien touché. Ce qu'il faudrait, c'est supprimer nos charges" dit Sébastien Labeyrie, le patron du Monseigneur. "On comprend que l'on ferme nos établissements car le virus circule toujours mais il faut nous aider ! (...) il y a des charges et des taxes qui sont reportées, ce n'est pas possible : il faut purement les annuler."

Un protocole sanitaire avait été imaginé pour pouvoir rouvrir les discothèques. Il a été refusé. Ce qui a du mal à passer auprès de certains patrons et employés. "On n'est pas plus dangereux qu'un tram bondé" glisse l'un d'entre eux en désignant la ligne C qui passe juste à côté du Monseigneur. "Nous, on a des portiers, des barmans, qui peuvent faire respecter la distanciation et le port du masque. On peut aussi limiter les entrées." Anthony Ringuet, vice-président de l'UMIH 33 chargé des discothèques, bars et brasseries, s'est résigné à cette fermeture de très longue durée. Mais il voudrait que l'Etat prenne en compte le cri d'alarme de la profession. "On est seulement 1500, je pense que ça ne les préoccupe pas beaucoup. Mais les discothèques, c'est beaucoup de filières annexes : la sécurité, les DJ, même les taxis (...) nationalement, on annonce déjà 300 fermetures définitives de boîtes de nuit. On n'a pas d'horizon...que peut-on dire à nos employés ? C'est horrible comme situation."