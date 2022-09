Bordeaux fête le vin aura bien lieu chaque année à partir de 2023

Bordeaux fête le vin a fait son retour en 2022 après quatre ans d'absence pour cause de pandémie de Covid. Et dès 2023, l'événement sera organisé tous les ans, sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Ce sera du 22 au 25 juin. Et en avant-première, dès le 15 juin, dans divers lieux culturels et parcs, restaurants et caves à vin de la Métropole, pour goûter et découvrir les différentes appellations, aux côtés des vignerons et des négociants.

Pour son retour, en 2022, selon les organisateurs, 35 000 pass dégustation ont été vendus en trois jours. C'était 61 100, en 2018. Mais "le temps n'était pas au rendez-vous" a expliqué Bernard Farges, le président du CIVB (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux) et "2018 était une année record".