Bordeaux : "happiness manager", Diane oeuvre au bonheur de ses collègues

Par Fanny Ohier, France Bleu Gironde

Depuis deux ans, Diane est à la fois cheffe de projet digital et "responsable du bonheur" de ses collègues à Inoxia. Elle s'évertue à organiser des activités et sorties dans le cadre du travail. Une profession qui estompe les barrières entre vie privée et vie professionnelle.