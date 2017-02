À Bordeaux, l'aventure des chaussures Someone s'arrête : "le digital m'a fait et le digital m'a tué"

La belle aventure d'un jeune bordelais qui s'était lancé dans la fabrication de chaussures sous le mode commerce équitable vient de s'achever. Camille Lambrecq avait lancé la marque Someone il y a 4 ans. Il a décidé de s'arrêter face au refus des banques de l'accompagner davantage.

C'est parfois l'ironie du sort. La marque Someone s''était développée en se faisant connaitre sur Internet, elle a finalement été trahie par des investisseurs qui refusent de financer autre chose que des projets 100% numériques. Voici l'histoire de Camille Lambrecq, un entrepreneur de 32 ans, surfeur et photographe, passionné de voyages. Depuis quatre ans, il était devenu créateur de chaussures. Le fruit d'une belle rencontre effectuée par hasard sur l'île de Java. Camille et Hamza, le patron d'un atelier d'artisans, décident de travailler ensemble. Camille s'installe à Bordeaux au sein de l'éco-système Darwin, dessine les chaussures inspirées de ses voyages. Hamza et ses artisans les fabriquent. Et ça marche. La marque Someone s'installe grâce à la qualité des produits, éco-responsables et sur le principe du commerce équitable, et l'histoire qu'ils véhiculent. L'atelier indonésien se développe, passe de cinq à vingt-cinq artisans. Mais pour grandir encore, Camille a besoin de nouveaux financements. Ce qui se révèle donc impossible. Rassurez-vous, Camille l'entrepreneur laisse aujourd'hui la place à Camille le salarié. Il a été embauché par une agence de voyages sur mesure pour concevoir de nouveaux séjours. L'atelier indonésien, lui, continue de fonctionner. L'expérience Someone lui a ouvert de nouveaux marchés. Retour avec Camille Lambrecq sur cette belle aventure.

France Bleu : Dans votre recherche de financement, vous vous êtes heurté à un mur ?

Camille Lambrecq : C'est simple, le digital m'a fait et le digital m'a tué. Quand j'ai lancé la première collection, je ne pensais pas vendre mes chaussures sur Internet. Paradoxalement, l'e-shop a rapidement explosé grâce à un travail avec des blogueurs, des influenceurs, qui ont permis d'engendrer rapidement un trafic assez important. On s'est fait connaître sur la toile mais c'est aussi le digital qui m'a tué car, au moment de lever des fonds afin de structurer la société, la plupart des investisseurs si ce n'est la totalité ne jurent que par des projets digitaux.

Le retour des clients était également très bon.

Pourtant, la marque Someone était rentable ?

Oui, car on avait des marges confortables, celles de la vente directe. On était également distribués dans une quinzaine de magasins. En auto-financement, on a multiplié par quatre les volumes de productions pour arriver à 2.000 paires par an pour un chiffre d'affaires de 100.000 euros. Cela fait deux ans que Someone était réellement rentable.

Votre expérience vous laisse quel sentiment ?

Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Il y a bien sûr un petit goût amer puisque c'est un projet qui avait un "business model" fiable. Le retour des clients était également très bon. Il ne manquait que cet appui financier pour franchir une étape et surtout pouvoir embaucher en France puisqu'on en a créé en Indonésie. Mais c'est une étape de la vie et on verra la suite.

Une partie de la collection qui devait sortir cette année.

Justement, l'Indonésie, c'est aussi une belle rencontre ?

Cette rencontre a été totalement aléatoire. C'est en me baladant sur l'île de Java que j'ai découvert un petit atelier où je me suis lié d'amitié avec un jeune trentenaire nommé Hamza, porteur du projet, qui a défendu des valeurs qui m'ont vraiment touché, et notamment l'idée de préserver leur savoir-faire artisanal en sensibilisant et en éduquant de nouveaux artisans au métier de la fabrication de chaussures.

On leur a par exemple fait porter des masques, ce qui ne se faisait pas jusque là.

Et vous avez réussi à mettre en place un fonctionnement socialement juste ?

Moi je prône l'artisanat, ce qu'on n'a pas réussi à faire en France il y a 25 ou 30 ans quand on a délocalisé. Il y a beaucoup d'artisans dans le monde qui ne sont pas suffisamment valorisés. Je voulais porter ce message en fabriquant des chaussures avec des matières premières sourcées auprès d'artisans locaux mais également avec des rémunérations justes pour ces artisans. On les a également formé aux dangers des matières premières. On leur a par exemple fait porter des masques, ce qui ne se faisait pas jusque là.

La marque Someone est morte ?

Non. Je n'exclue pas de la relancer un jour. Je crois qu'il y a encore des choses à inventer par exemple avec le Chalet Aquitain à Blanquefort (entreprise de chaussures qui a été reprise par d'anciens salariés de Mod 8, NDLR). Je rêve encore de chaussures made in Bordeaux.

