Bordeaux: l'école SupMode retenue pour dessiner les nouvelles tenues de la Police Nationale

Les nouvelles tenues urbaines de la Police Nationale ont été dessinées à Bordeaux. L'école SupMode, qui vient d'emménager dans ses nouveaux locaux aux Bassins à flots, avait décidé en septembre dernier de répondre à l'appel d'offre national lancé par le Ministère de l'Intérieur. Appel d'offre remporté par les étudiants bordelais qui étaient en concurrence avec d'autres écoles de Mode, mais aussi avec plusieurs maisons de couture.

Des tenues urbaines, plus proches des citoyens

Le cahier des charges était évidemment très contraint et très précis: garder la couleur bleue, utiliser une matière résistante et anti-transpirante, prévoir l'emplacement pour l'insigne. Mais afin de mieux cerner les demandes des policiers eux-mêmes, les étudiants de SupMode ont eu l'initiative d'aller à la rencontre des policiers bordelais, afin de recueillir leurs avis, et leurs demandes concernant ces tenues. Parmi ces demandes des agents: avoir une tenue qui leur permettent de se rapprocher des citoyens, et surtout changer cette casquette pas pratique du tout et qu'ils ne supportaient plus. Une enquête de terrain qui a permis à l'école bordelaise de remporter cet appel d'offre qui avait été lancé par Gérald Darmanin.

Au final, les étudiants ont doncimaginé un polo avec la version manches courtes et la version manches longues, avec un petit côté streetwear, le tout dans un tissu très confortable, léger et fabriqué en France.

La casquette a elle été remplacée par un calot, sans visière, et donc beaucoup plus pratique en cas d'intervention. Ces uniformes sont en ce moment en train d'être fabriqués dans un atelier du Lot, pour une mise en service prévue avant l'été. Les étudiants de SupMode eux espèrent évidemment être invités à l'Elysée quand elles seront officiellement présentées.

