Bordeaux : l'entrée du rectorat murée par des profs en grève

A l'appel de plusieurs syndicats, 200 professeurs se sont retrouvés ce jeudi matin devant le rectorat de Bordeaux et en ont muré l'entrée. Une action choc pour dénoncer le mépris dont ils estiment être victimes de la part du ministère et de la rectrice.

Bordeaux, France

L'action surprise a débuté vers 8h00 ce matin rue Joseph Carayon Latour à Bordeaux. C'est dans cette rue que se trouve l'entrée principale du rectorat, que les syndicats enseignants entendaient viser par cette mobilisation. _"_Un rectorat et une administration qui nous méprisent depuis le début!" assure Samantha Fitte, la responsable du SNUIPP-FSU en Gironde;

Plusieurs manifestants cagoulés pour certains ont donc rapidement empilé plusieurs dizaines de parpaings, empêchant ainsi l'accès du public et des salariés au bâtiment.

Plus tard dans la matinée, les manifestants, qui étaient autour de 200, ont été rejoints par le candidat aux municipales à Bordeaux Philippe Poutou pour une nouvelle action. Tous se sont assis sur la route et ont mis leurs mains derrière la tête. Une autre action symbolique pour dénoncer le mépris de l'administration cette fois envers les lycéens. Un geste qui rappelle l'interpellation de lycéens à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, en décembre 2018. Cent-cinquante élèves avaient été arrêtés en marge d'une manifestation et contraints de se mettre à genoux, mains sur la nuque.