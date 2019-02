Bordeaux: la braderie d'hiver avancée d'un jour, à cause des gilets jaunes

Bordeaux, France

Les commerçants bordelais vont tenter de se refaire un santé à l'occasion de la braderie d'hiver, qui débute ce mercredi. Ils sont 400 à déballer pendant trois jours leur marchandises dans les rues piétonnes, dont 150 commerçants ambulants. Cette année, la braderie a été avancée d'un jour par rapport aux dates habituelles : elle se déroule du mercredi au vendredi, alors que jusque là, elle avait lieu du jeudi au samedi. Mais le samedi est devenu un jour à bannir, en raison de la manifestation hebdomadaire des gilets jaunes.

Ce mouvement empoisonne la vie des commerçants du centre-ville depuis trois mois. Leur chiffre d'affaire est en baisse de 30 à 40%, selon les boutiques , en raison des violences et de la désertion du centre-ville le samedi. Ajoutez à cela des soldes qui ont démarré très timidement : le contexte est on ne peut plus morose."On peut espérer que sur les trois jours, les commerçants arriveront à faire un peu de chiffres, explique Eric Malézieux, le directeur de la Ronde des quartiers, l'association des commerçants bordelais qui organise la manifestation. Mais on ne sera sans doute pas sur les tendances des braderies antérieures, et dans tous les cas, ça ne rattrapera pas ce qui a été perdu.

On espère que les gens vont se dire : on vient en centre-ville, et on est solidaire de nos commerçants. - Eric Malezieux, le directeur de la Ronde des quartiers.

Beaucoup d'invendus, de bonnes affaires à saisir

La braderie va notamment permettre aux marchands de vêtements d'écouler leurs stocks , qui restent importants. Du coup, "il y aura de très bonnes affaires à réaliser, ajoute Eric Malézieux, avec des ristournes supplémentaires sur les prix déjà soldés". Virginie est vendeuse dans une boutique de chaussures de la rue Ste Catherine, et elle espère elle aussi que la braderie viendra un peu "compenser les baisses subies depuis le début des soldes. En semaine, ça va, on arrive à se maintenir, mais le samedi, cette baisse est très importante".

Les dates de la braderie annoncées depuis quelques semaines par des banderoles rue Ste Catherine © Radio France - Pierre-Marie Gros

Clément Besse travaille au magasin Murmurs, un magasin de déco et d'ameublement de la rue louis Combes, près de la rue Porte-Dijaux, et il ne compte plus les samedis où lui et ses collègues ont dû baisser le rideau. "L'affluence générale s'en ressent", dit-il, alors, pour cette braderie, ils ont sortir le grand jeu. "On a remanié la boutique pour faire quelque chose de plus agréable et de plus harmonieux, on espère du coup qu'il y aura au moins plus de passage, et que notre chiffre d'affaire va rebondir".

On espère que nos affaires vont connaître un petit rebond - Clément, vendeur dans un magasin de déco

La grande question est de savoir si la fréquentation du mercredi va compenser celle du samedi, la grosse journée habituelle, où certains commerçants réalisent jusqu'à 80% de leurs ventes de la braderie. "De toute façon, en ce moment, il n'y a plus personne le samedi, argumente le directeur de la Ronde des quartiers. Le mercredi reste un jour où comme les enfants n'ont pas école , il peut y avoir du monde." "Je me dis que le jeudi ou le vendredi, certains posent des RTT , ajoute Virginie, et puis il y a tous ceux qui travaillent en centre-ville. Alors je me dis qu'il peut y avoir du monde."

Ces changements de date ont en tout cas refroidi une centaine de commerçants ambulants, qui ont préféré se désister au dernier moment.