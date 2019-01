La Direction du travail rejette le plan social de Ford, un nouveau répit pour le site de Blanquefort

La Direction du travail (la Direccte) a décidé ce lundi soir de ne pas homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi de l'usine Ford de Blanquefort. C'est ce que souhaitaient les syndicats de l'usine girondine, pour "gagner du temps et se donner une chance supplémentaire".

Blanquefort, France

Le communiqué est tombé un peu avant 21 heures ce lundi soir. La Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (Direccte), a refusé "l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de Ford à Blanquefort", expliquant que "cette décision a pour objectif de sécuriser l'ensemble des parties".

C'est ce que les syndicats du site girondin espéraient, pour "gagner du temps", obtenir "un répit pour faire plier Ford et donner une chance supplémentaire au projet de reprise" par le Belge Punch, avait expliqué Philippe Poutou, le délégué CGT.

Le constructeur américain avait annoncé il y a près d'un an, sa volonté de se désengager de l'usine de boîtes de vitesses implantée en 1972 dans la banlieue de Bordeaux. Et Ford avait refusé, le mois dernier, l'offre de reprise de la société franco-belge basée à Strasbourg, Punch-Powerglide, pourtant appuyée par l'Etat et les syndicats.

Cette décision avait provoqué une levée de boucliers politiques, locale, et nationale, jusqu'au président de la République qui avait jugé l'attitude du constructeur "hostile et inacceptable". Une "trahison", avait estimé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui a assuré depuis début janvier, que "les discussions continuaient" pour convaincre Ford de ne pas fermer l'usine. Discussions sans aucune garantie. La production tourne déjà au ralenti à Blanquefort. La fermeture de l'usine a été programmée par Ford, pour fin août 2019. 850 emplois sont en jeu.