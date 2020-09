Bordeaux : la présidente de l'Office de tourisme Brigitte Bloch veut "réinventer le tourisme urbain"

La voilà mangée à la sauce covid. Élue jeudi 3 septembre présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, Brigitte Bloch a à gérer les conséquences de la crise sanitaire sur un secteur qui a été particulièrement touché. "Il va falloir trouver une manière de réinventer ce tourisme urbain", prévient-elle sur France Bleu Gironde ce mercredi.

"Incontestablement, je pense que le tourisme va évoluer de manière globale, poursuit-elle. On n'est peut être pas obligé d'aller à l'autre bout du monde ni de prendre l'avion, on peut faire beaucoup de choses en ville. Je crois aussi qu'on a redécouvert la proximité, qu'on a redécouvert qu'autour de nous, il y avait beaucoup de choses à faire", dit elle, souhaitant développer des "aventures à côté de la ville". "On va vous faire découvrir les souterrains du miroir d'eau. On va vous amener dans un domaine à Floirac", cite-t-elle en exemple.

Un automne qui s'annonce toujours compliqué

En attendant le tourisme du futur, l’adaptation au jour le jour a été le maître mot de la période de crise sanitaire, par exemple concernant le tourisme d'affaires, qui va "faire des dîners assis en écartant les gens plutôt que des cocktails debout", cite Brigitte Bloch, ou encore les hôtels qui ont "trouvé des produits de désinfection de l'air. Je savais même pas que ça existait", se réjouit la nouvelle présidente.

En revanchen l'été a été "moins mauvais que ce qu'on pensait", avec des taux d’occupations dans les hôtels autour de 65%, contre 80% d'habitude, souligne Brigitte Bloch, qui a vu que "les Français sont beaucoup partis en vacances en France". Elle s’inquiète davantage pour l’avenir et l'automne qui ne "s'annonce pas aussi bien qu'on l'espérait, notamment avec la reprise des contraintes sanitaires un peu plus élevées." Ces contraintes sanitaires entraînent par exemple le report de certains congrès. "C'est moins de nuitées dans les hôtels, c'est moins de traiteurs qui fonctionnent, l'économie en chaîne est vraiment très touchée".