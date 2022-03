Bordeaux : la société Drapeaux Dejean Marine submergée par les commandes de drapeaux ukraniens

À l'entrée du site, le drapeau ukrainien flotte à côté des drapeaux européen et français. L'entreprise bordelaise Drapeaux Dejean Marine est passée de quelques demandes par an à plusieurs centaines par jour. Et ce dès le matin de l'attaque russe, jeudi 24 février. Au quotidien, une dizaine d'employés s'active dans l'atelier pour imprimer les bandes bleues et jaunes sur les immenses toiles en polyester mais aussi pour la découpe à la main et les finitions à la machine à coudre. La cheffe d'atelier, Isabelle, travaille ici depuis 27 ans : "On fait des heures supplémentaires pour combler tout le monde." Autrement dit les mairies, les associations, et les particuliers.

Plus de 1.000 drapeaux ukrainiens fabriqués en deux semaines

En temps normal, cette période de l'année est très toujours très chargée pour la société. Deux intérimaires ont été recrutés en urgence pour assurer la cadence, car les drapeaux ukrainiens sont souvent demandés la veille pour le lendemain explique le directeur commercial, Erwan de Leissègues. "On n'avait pas connu ça depuis les attentats du 15 novembre", assure-t-il. Date à laquelle remonte le dernier pic de commandes.

Pour autant l'entreprise Drapeaux Dejean Marine n'avait jamais fait face à telle demande pour un drapeau étranger. En deux semaines, l'équipe en a fabriqué plus de mille. "C'est exceptionnel, en même temps c'est malheureux, admet le directeur commercial. Pour nous c'est aussi l'occasion d'être solidaires envers le peuple ukrainien."

Le prix du drapeau varie en fonction de la taille : entre cinq et une cinquantaine d'euros.

