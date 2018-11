Bordeaux, France

L'ultime réunion organisée à Paris entre M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis 1999, et les représentants des repreneurs, le fonds d'investissement américain GACP , s'est terminée mardi peu avant midi ce mardi.

Tous étaient rassemblés depuis 9h au cabinet d'avocats Winston and Strawn pour boucler la procédure de closing, c'est à dire de cession des titres, dernière étape administrative avant la vente effective. Une fois la transaction financière opérée, l'officialisation du changement de propriétaire doit être annoncée en fin d'après-midi par M6, après clôture de la Bourse où le groupe de médias est côté.

En présence de J. DaGrosa, mais sans N. De Tavernost

Aucun des participants, interrogés à la sortie de la rencontre, n'a souhaité confirmer la vente. Mais tous ont reconnu qu'il n'y avait eu "aucun accroc". Du côté des Girondins, le président sortant Stéphane Martin était présent, tout comme son prédécesseur Jean-Louis Triaud. Jérôme Lefébure et Gregory le Fouler représentaient M6 en l'absence de Nicolas De Tavernost, président du directoire, en déplacement à l'étranger. Joseph DaGrosa, le patron du fonds GACP, assistait également à la rencontre. Lui non plus n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le futur propriétaire du club bordelais a prévu de s'exprimer lors d'une conférence de presse jeudi à midi au Haillan, en présence du nouveau président du club, Frédéric Longuépée.