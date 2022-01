Bordeaux : le ciel se dégage pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Après une forte période de crise dans le secteur de l'aérien entrainée par le covid-19, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac sort doucement des turbulences. Le site girondin affiche ses nouvelles perspectives économiques et environnementales.

Après la pluie vient le beau temps pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Avions cloués au sol, couloir vidé de ses voyageurs, plan de départ volontaires de dizaines de salariés, comme l'ensemble du secteur de l'Aérien, le site girondin a été fortement secoué par la crise sanitaire. Mais en ce début d'année 2022 les voyants sont au vert pour l'aéroport.

L'année dernière, le nombre de vol a quand même atteint les trois millions, c'est légèrement supérieur aux attentes. Ce n'est qu'environ 40% de moins qu'en 2019 années de référence, avant la crise sanitaire et l'aéroport est en train de reconstruire son réseau puisque 80 destinations à partir de Bordeaux seront à disposition des voyageurs, notamment vers le Canada dès cet été.

Le terminal Billy pour les vols low-coast va reprendre du service

Fermé au plus fort de la crise sanitaire à cause d'un volume de passagers insuffisants, le terminal Billy va reprendre du service dès l'été 2022. "On en aura besoin vraisemblablement pour la saison estivale" explique le Directeur général de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac Simon Dreschel. Des travaux d'amélioration des salles d'embarquement vont être réalisés ainsi que de modernisation pour accueillir toujours mieux les voyageurs.

La reprise des navettes entre Bordeaux et Paris ?

Sur ce point Simon Dreschel ne s'avance pas pour l'instant : "l'arrêt des navettes aériennes entre Bordeaux et la capitale était une obligation gouvernementale dans le cadre de la loi climat" puisque Bordeaux est à moins de 2h30 de Paris en TGV. Le directeur confie que peu importe la reprise ou non de cette navette, l'aéroport s'adaptera en fonction des besoins du territoire.

"L'aéroport de demain doit être plus vert"

L'année 2022 sera aussi celle du virage écologique pour l'aéroport avec le développement des énergies renouvelables. Le Directeur général de Bordeaux-Mérignac Simon Dreschel souhaite diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de 60% pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Pour cela le système de chauffage du site sera rénové au profit de la géothermie. Des panneaux photovoltaïques seront également installés en nombre - 1500 - sur les toits des parkings de l'aéroport pour un peu moins de deux millions d'euros.

Actuellement en travaux, le parvis et aussi étroitement associé au projet écologique de l'aéroport puisqu'il sera végétalisé "pour casser l'aspect très minéral du site" et des bornes de recharge pour vélos électriques seront également installées. Les voyageurs pourront se rendre en tram depuis Bordeaux vers l'aéroport dès le début de l'année prochaine.

Aussi, une politique de préservation de la biodiversité sera également engagée sur l'ensemble du site, "le Bordeaux-Mérignac de demain doit être plus vert" conclu Simon Dreschel.

L'aéroport étudie aussi la réduction des nuisances sonores. Objectif : s'inscrire toujours plus dans la vie du territoire.