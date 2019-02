Bordeaux : le cluster Superyachts Refit cherche toujours son premier gros client

Bordeaux, France

En 2012 une cinquantaine d'entreprises girondines liées au nautisme se sont réunies dans un "cluster". Leur proposition : une offre globale de "refit" de navire. En clair : de la maintenance de navire de A à Z, de la coque aux moquettes des cabines en passant par la révision des moteurs.

Aux bassins à flots de Bordeaux les infrastructures sont désormais prêtes à accueillir les plus grands yachts de la planète. Deux formes de radoub permettent de mettre les navires en cale sèche pendant plusieurs mois. Reste maintenant à convaincre les propriétaires de ces super yachts de s'amarrer à Bordeaux plutôt qu'à Monaco ou Marseille.

A l'automne dernier les entreprises de Bordeaux Superyachts Refit étaient sur le point de signer leur premier gros contrat avec un riche armateur mais au dernier moment le client a décidé de passer l'hiver à Monaco plutôt qu'aux bassins à flots.

Plus le poisson est gros plus il est difficile à attraper. Il faut faire preuve de patience mais on devrait pouvoir en sortir un de l'eau

- Thierry Lausseur, président de Bordeaux Superyacht Refit

Problème : ces gros poissons se font de plus en plus rares le long de nos côtes. Les super yachts, ces gros jouets à plus de 200 millions d'euros, s'éloignent du littoral français. L'an passé, même à Monaco on a enregistré une baisse de fréquentation de 25 %.