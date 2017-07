Bordeaux : la taxe d'habitation va augmenter "au détriment des plus modestes" selon l'opposition

Le conseil municipal de Bordeaux a voté ce lundi matin la baisse de l'abattement général à la base de la taxe d'habitation. Une mesure qui devrait faire rentrer plus de 4 millions d'€ dans les caisses de la Ville. L'opposition dénonce "une hausse d'impôts déguisée qui pénalisera les plus modestes".

Alors que le président Emmanuel Macron veut exonérer à terme 80% des ménages de la taxe d'habitation, elle va augmenter pour certains à Bordeaux. Le conseil municipal a voté ce lundi matin la baisse de l'abattement général à la base de la taxe d'habitation.

Le maire Alain Juppé pointe les taux de taxe d’habitation relativement faibles à Bordeaux (32,35 %) comparés à ceux d’autres grandes villes comme Lille (45,65%) ou Toulouse (34,75%)."Vous savez bien que quand vous dites ça, vous êtes profondément malhonnête Monsieur le maire ! " critique Matthieu Rouveyre, élu PS de l'opposition.Car pour le socialiste, Bordeaux est la deuxième ville de France la plus fiscalisée en matière de taxe d'habitation si l'on prend en compte ses bases (c'est-à-dire les valeurs locatives) et non ses taux.

"Baisser l’abattement à la base ça revient à augmenter les impôts. Et ce sont ceux qui ont des petits logements et peu de confort qui vont être proportionnellement plus pénalisés que les autres". — Matthieu Rouveyre

L'abattement va passer de 19 % à 15%. En moyenne, la mairie a calculé qu'un habitant concerné par cette réforme paierait jusqu'à 48 € de plus an, 35 € euros allant pour le volet de la ville et 13 € pour le compte de la Métropole. "Nous avions jusqu'alors un régime très favorable à 19% d'abattement général, là où la plupart des communes sont à 5-10%", explique Nicolas Florian, adjoint au maire en charge des finances.

Pas de baisse des abattements pour charges de famille

Pour l'élu, la réforme de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron et la baisse annoncée des dotations de l'Etat justifient l’engrangement de recettes. "C'est un peu facile pour l'Etat de dire qu'il va exonérer de la taxe d'habitation quand on sait qu'il ne compensera pas à l'euro près pour les collectivités qui vont faire le sale boulot". Les abattements obligatoires pour charges de famille ne sont pas, eux, concernées par cet abaissement. Il sera effectif à partir de 2018. Le conseil municipal a aussi voté la suppression de l'exonération de deux ans de la taxe foncière pour les constructions nouvelles à usage d'habitation.