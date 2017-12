PHOTOS - Bordeaux : le futur immeuble Lumi prévu en 2020 dans le quartier Euratlantique

Le chantier du futur immeuble, baptisé Lumi (Lieu à usage multiple), a été inauguré ce lundi. il accueillera avec une architecture originale, 189 logements et 200 salariés, dont ceux de l'organisme de logements sociaux Clarsienne. Et se veut aussi être un exemple de cohabitation entre les personnes.

En continuant sur le boulevard des frères Moga, entre Bordeaux et Bègles, le Marché d’intérêt national de Brienne sera un des seuls vestiges du style de l'ancien Bordeaux, lorsque le projet Euratlantique sera terminé. Parce que juste après les deux tours en bois, qui seront construites en bord de Garonne, l'immeuble Lumi sortira de terre, ce qui est prévu en mars 2020. "Il faut peut-être que l'on revoie un peu notre copie sur l’originalité architecturale, reconnaît d'ailleurs Stéphane De Fay, le patron du futur quartier Euratlantique. Dans certaines réalisations on peut avoir une impression de catalogue, même si cet immeuble est très beau. Alors, on a décidé de revenir un peu aux fondamentaux de l'architecture bordelaise pour les prochaines réalisations".

à lire aussi PHOTOS - Les deux grands projets de Bordeaux-Euratlantique dévoilés

Certains appartements bénéficieront de la vue sur la Garonne.

Faire cohabiter plusieurs populations

Il est donc baptisé Lumi, donc, à la fois pour la lumière que son design est censé laisser passer, mais aussi pour son sigle Lieu à usage multiple. Parce que l'objectif de ce projet, c'est de faire cohabiter différents types de population. D'abord, différents salariés, puisque les locaux abriteront les bureaux du bailleur social Clairsienne (qui a financé en grande partie le projet), et de ses 200 salariés, qui cohabiteront avec 200 autres employés, puisque la moitié des bureaux seront à louer. Ces employés bénéficieront des services d'une crèche, où ils pourront donc déposer leurs enfants pendant les heures de bureau.

Ces employés croiseront de nombreux habitants, puisque l'immeuble comptera 189 logements sociaux, répartis en trois résidences. 60 logements seront dédiés à la location sociale, 59 à l'accession sociale. Et 70 se veulent "intergénérationnels", dans une résidence partagée entre seniors et plus jeunes. 32 d'entre eux seront d'ailleurs spécialement équipés avec une technologie censé inciter les seniors à rester chez eux, plutôt qu'en maison de retraite.

L’îlot central, avec des jardins, sera partagé entre toutes les populations.

Pour relier toutes ces populations, plusieurs espaces seront partagés entre elles. Comme le jardin partagé, dans l’îlot central, de 1 200 m², l'équivalent de la place Saint-Pierre de Bordeaux. Deux toits-terrasses seront également partagés entre tous les utilisateurs, tout comme plusieurs loggias, entre les appartements. Une partie de ces appartements et de ces bureaux bénéficieront d'une vue plongeante sur la Garonne. D'autres, sur le futur Jardin de l'Ars, qui sera le deuxième plus grand parc de Bordeaux intra-boulevards, derrière le Jardin public. "L'immeuble est extrêmement important, puisqu'il permet e faire la jonction entre les quais et ces jardins", conclut Stéphane De Fay.

Les loggias partagées relieront entre eux certains appartements.

L'immeuble vu depuis les jardins, avec les toits-terrasses au sommet.

Les bureaux seront conçus pour laisser passer un maximum de lumière.