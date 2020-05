Bordeaux : le Matmut Atlantique attend de pouvoir vibrer à nouveau

En marge de l'annonce de l'ouverture en son sein à la rentrée, d'une école consacrée aux métiers du sport, le président de SBA Christophe Pierrel est revenu pour France Bleu Gironde sur la façon dont la société traversait tant bien que mal l'épisode du Covid. Interview.

France Bleu : Une école du sport va s’installer chez vous à la rentrée. Pour faire vivre un peu plus le Matmut Atlantique au quotidien ?

Christophe Pierrel : C’est une école avec qui on a discuté. Le lieu le plus approprié à Bordeaux, c’est sans doute le Matmut Atlantique. C’est le stade le plus récent, le plus grand et le plus beau à mes yeux. Ça coïncidait parfaitement. C’est bien aussi pour les étudiants d’être dans un lieu où on vit l’activité sportive. C’est faire aussi un Matmut Atlantique plus ouvert, qui ne soit pas un lieu froid. C’est quelque chose pour lequel je me bats depuis mon arrivée. On a de grands événements, c’est magnifique, mais ça doit être un lieu de vie.

C’est aussi une bonne nouvelle dans une période difficile entre l’arrêt de la ligue 1 et l’annulation du concert de Paul McCartney prévue fin mai ?

C’est toujours avec regret mais c’est le sanitaire, c’est la santé qui prime et donc on s’adapte. On a hâte de reprendre de grands événements au Matmut Atlantique. En tant qu’exploitant, on a des concerts qui sont annulés, des matches ou concerts potentiels qu’on n’aura pas ou pas tout de suite. Ça fait un décalage dans le temps. Ça n’empêche pas qu’on prend soin de notre enceinte, qu’on bichonne une pelouse qui n’a jamais été aussi belle et qui attend avec impatience d’être à nouveau foulée. On sait que le temps est à l’attente, qu’on n’est pas prioritaire. Mais en septembre, accueillir une école, ce sera possible et c’est une façon de faire vivre le lieu dans ces moments qui vont sans doute être encore compliqués quelques mois. On va avoir des incidences sur le long terme de cette crise sanitaire. Il faut qu’on soit fort, solide donc on imagine des choses nouvelles et l’ESG, on en est assez fiers.

La situation financière était déjà difficile avant la pandémie, vous aurez les reins assez solides ?

C’est une enceinte métropolitaine. Il est certain que dans un moment où on n’a pas d’exploitation, pas d’activité commerciale, on va avoir des discussions avec la métropole pour nous permettre de passer le moment parce que sinon ça va être compliqué. Depuis le 17 mars, on n’a fait aucun chiffre d’affaire. C’est le cas de toutes les enceintes sportives aujourd’hui. Et ça va durer encore quelque temps. Donc il faut qu’on soit accompagné, c’est certain, mais ce sont des discussions qu’on va avoir. Mais il faut aussi se tourner vers l’avenir. A quel moment on peut reprendre ? Dans quelles conditions ? On est d’ailleurs tourné vers la programmation de 2021.2020 aura été une année presque blanche donc il faut qu’on anticipe la suite. On est déjà en discussions avec des producteurs, avec des organisateurs pour faire en sorte que cette année qui a été compliquée, c’est peu de le dire, elle soit suivie d’une très belle année 2021. Les gens vont avoir besoin de vivre de grandes émotions, vont avoir envie de se retrouver. Et on sera là pour les accueillir.