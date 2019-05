Bordeaux : avec son nouveau hall, le parc des expositions fait peau neuve

Le nouveau hall 2 du parc des expositions de Bordeaux a été inauguré ce lundi. A tout juste une semaine de Vinexpo Bordeaux 2019, l'immense espace ambitionne d'accueillir les plus grand événements nationaux et internationaux. Cible prioritaire : le tourisme d'affaires.

Bordeaux - France

Si le chantier a été mené en un temps record, c'est qu'il y avait urgence. "Il nous manquait un outil d'exception pouvant accueillir des congrès de plus de 6000 personnes" déclare Eric Dulong, président de Congrès et Expositions de Bordeaux, "d'autres villes concurrentes nous prenaient de grands événements nationaux et internationaux car nous n'avions pas cet outil." Le nouveau hall 2, qu'il faut désormais appeler "Palais 2 L'Atlantique", comble le manque et positionne Bordeaux en bonne place pour le tourisme d'affaires, un secteur porteur sur lequel la ville, le département et la région comptent dans les années à venir.

Un chantier à 35 millions d'euros, bouclé en un peu plus d'un an

Sur l'identité de la personne qui a trouvé le nom "Palais 2 L'Atlantique", Eric Dulong cultive le mystère. Mais il en est plus que satisfait. "Atlantique" renvoie à la position géographique idéale de Bordeaux, aux possibilités de courtes excursions jusqu'en bord de mer pour le tourisme d'affaires. "Si ce n'était pas nous, c'était Nantes qui allait s'approprier le terme un jour ou l'autre, il fallait être les premiers !"

Inauguration en grande pompe en présence notamment du maire de Bordeaux, du président de région et du président du département. © Radio France - Camille Huppenoire

La concurrence avec d'autres grandes métropoles pour le tourisme d'affaires, Nantes, mais aussi Toulouse ou encore Paris, est féroce. Et l'investissement de 35 millions d'euros pour le Palais 2 L'Atlantique justifié, estime Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. "Je suis en compétition avec les autres régions de France" assume-t-il, "pour qu'on soit en avance dans l'accompagnement des entreprises." La Ville de Bordeaux, la Métropole, la Région et la SBEPEC (société bordelaise des équipements publics d’expositions et de congrès) ont participé pour financer le projet.

Le Palais 2 L'Atlantique est quasiment prêt pour Vinexpo Bordeaux 2019. Ne restent que quelques détails à régler, assure Eric Dulong. © Radio France - Camille Huppenoire

15 500 mètres carrés d'espaces ouverts et modulables

La façade comme une immense verrière, l'auvent de 25 mètres, les 12 salles de réunion modulables équipées de nombreuses technologies et surtout l'immense espace de plus de 7000 mètres carrés pouvant accueillir des stands comme des tribunes mobiles : le nouveau bâtiment veut impressionner et taper dans l’œil des clients français comme étrangers. Un baptême du feu idéal approche pour le Palais 2 L'Atlantique : Vinexpo Bordeaux 2019 (du 13 au 16 mai) et ses 40 000 visiteurs, puis la Foire Internationale de Bordeaux (du 1er au 10 juin).

Tout ce qui touche au tourisme, et au tourisme d'affaires en général, est important pour une agglomération -Nicolas Florian, maire de Bordeaux.

Mais le Palais 2 L'Atlantique n'est qu'une étape dans le développement du parc des expositions, rappelle Nicolas Florian, maire de Bordeaux. Le hall 1 va lui aussi faire prochainement peau neuve. "Nous avons une bonne image, il ne faut pas la perdre, il faut même l'accentuer !" dit Nicolas Florian. Le département apportera 5 millions d'euros pour ce nouveau chantier, qui doit être lancé dès l'année prochaine. "Ce Palais 2 L’Atlantique n’est qu’une première vague de la renaissance du parc des expositions" annonce Jean-Luc Gleyze, président du département.