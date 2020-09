Bordeaux : le référé des salles de sport est rejeté, "il n'y a aucun cluster chez nous" réagit un gérant

Le recours porté par les salles des sports bordelaises devant le tribunal administratif, ce mardi 29 septembre a finalement été rejeté. Le tribunal administratif juge qu'aucun élément vérifiable n'a été apporté par les syndicats de ces salles pour prouver que le virus ne se propage pas dans ces espaces clos par l'air. C'est ce qu'ils appellent l'aérosolisation.

à lire aussi Coronavirus : les salles de fitness contestent l'arrêté préfectoral de fermeture devant la justice à Bordeaux

Parmi les patrons de salles déboutés, Franck Laduche se dit "en colère mais aussi très surpris". Il gère 6 salles en Gironde, 4 000 adhérents sur tout le département au total. "Il n'y a aucun cluster ou d'une contamination chez nous, dans les centres de remise en forme bordelais", explique ce gérant. Il poursuit : "On leur explique que tout se passe bien mais on doit fermer quand même les salles. Là on arrive en octobre et c'est là qu'on a le plus de trafic. S'il y avait des études pour nous prouver qu'il y a eu des cas de Covid-19, on fermerait sans problème ! Mais il n'y en a pas", estime Franck Laduche.