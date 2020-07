Le restaurant étoilé La Grande Maison à Bordeaux ferme ses portes, victime de la covid-19

Le prestigieux restaurant étroilé de Bernard Magrez, La Grande Maison à Bordeaux, fermera le 16 août et "jusqu'à nouvel ordre", frappé par la crise.

La Grande Maison à Bordeaux, le restaurant doublement étoilé de Bernard Magrez fermera ses portes "pour une durée indéterminée" le 16 août. C'est une information révélée par Le Figaro. Conséquence directe de la crise sanitaire selon le journal. Le restaurant visait une troisième étoile au Guide Michelin depuis l'arrivée du "meilleur chef au monde" en 2015, Pierre Gagnaire.

Nous rouvrirons [le restaurant La Grande Maison] quand la situation économique sera plus claire. - Bernard Magrez

Le restaurant, situé rue Labottière à Bordeaux, est donc une victime directe de la crise sanitaire du coronavirus et de l'absence de la clientèle étrangère. "Nous rouvrirons quand la situation économique sera plus claire" a assure Bernard Magrez, l'homme aux 40 châteaux viticoles et mécène de l'Institut culturel qui porte son nom. La Grande Maison avait ouvert en 2014 avec le chef Joël Robuchon.

