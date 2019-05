Bordeaux : le salon Vinexpo cherche un nouveau souffle

Bordeaux, France

Ce lundi matin les portes de Vinexpo s'ouvriront au parc des Expositions de Bordeaux. C'est la vingtième édition du salon professionnel international dédié aux vins et spiritueux. Il va durer quatre jours. 1.600 exposants de 29 pays ont posé leurs valises et leurs bouteilles dans le Hall 1 du parc des expos c'est 15 % de plus que lors de la précédente édition en 2017.

En concurrence avec d'autres salons et notamment Prowein à Dusseldorf les organisateurs de Vinexpo ont avancé d'un mois la date de leur salon. Objectif : attirer plus d'acheteurs. Des milliers de visiteurs, tous professionnels, sont attendus mais encore faut-il qu'ils sortent leur carnets de chèque.

Des rendez-vous pris à l'avance

"Pour bien réussir son salon il faut le préparer en amont" explique Jonathan Ducourt, exploitant dans l'Entre-deux-Mers. Dès lundi ce viticulteur a 12 rendez-vous notés à son agenda. "On ne peut pas attendre que les clients viennent à nous sur le salon. Il faut aller les chercher avant" et puis, "le monde attire le monde" explique-t-il.

L'export en berne

Autre défi pour les producteurs et les négociants bordelais : relancer la machine de l'export. Car les vins de Bordeaux se vendent moins bien à l'étranger. En Chine notamment les volumes ont chuté de 31 % l'an passé. Pourquoi les Chinois boivent-ils moins de Bordeaux qu'avant ? Stéphane Patanchon, négociant et directeur de la société Axxant qui exporte des vins de Bordeaux à Shanghai depuis 2012 y voit plusieurs raisons : "la Chine a détaxé les vins en provenance du Chili et d'Australie et de notre côté nous avons eu plusieurs millésimes décevants avec des prix qui sont restés élevés."