Bordeaux : le salon Vinexpo s'exporte en Autriche

Le plus grand salon viticole au monde va explorer en septembre prochain le vignoble d'Autriche. Il se déroule tous les 2 ans à Bordeaux.

Vinexpo, le plus grand salon viticole au monde, se déroule tous les deux ans à Bordeaux; la prochaine édition aura lieu au mois de juin au parc des expositions de Bordeaux-lac avec l'Espagne en invitée d'honneur. Les dirigeants de Vinexpo ont annoncé dans un communiqué ce mardi qu'’ils lançaient une série de nouveaux événements baptisés "Vinexpo Explorer », dont la première édition se déroulera en Autriche.

Pendant deux jours, en Autriche, le 11 et 12 septembre 2017, une centaine d’acheteurs internationaux seront invités pour une découverte du vignoble peu connu de ce pays du centre de l'Europe, mais sont aussi prévues des réunions d'affaires, des dégustations et bien sûr des signatures de contrats d'importation. « Vinexpo Explorer est une approche originale, une nouvelle manière de faire des affaires », explique Guillaume Deglise directeur général de Vinexpo. Vinexpo est déjà implanté à Bordeaux, Hong Kong, Tokyo et maintenant Vinexpo Explorer qui va constituer une nouvelle palette du groupe international.