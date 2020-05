Déconfinement à Bordeaux : le plan de bataille des commerçants des Grands Hommes

Les commerçants de la galerie des Grands Hommes à Bordeaux préparent la réouverture de leurs magasins pour le lundi 11 mai. La Chambre de Commerce et d'Industrie leur a distribué en début de semaine un kit spécial reprise d'activité.

Chaque commerçant a reçu un carton rempli de gel hydro-alcoolique, de masques et de bandes de marquage au sol. Objectif : sécuriser la réouverture des commerces et rassurer les clients pour qu'ils reviennent au plus vite.

L'activité est intense dans la galerie marchande. Bruno Tripon, horloger et président de l'association des commerçants a été chargé de distribuer les fameux kits "reprise d'activité" à ses collègues.

Nous allons aussi offrir des gants à nos clients pour qu'ils puissent toucher les produits en toute sécurité

- Bruno Tripon

La consommation doit reprendre au plus vite prévient Christelle de la maison de Thé Chris'teas. Les commerçants des Grands Hommes comptent sur le soutien de leur clientèle de proximité. "Ce sont des fidèles j'espère qu'ils seront là dès la réouverture, sinon on va droit à la catastrophe".

"A Bordeaux le commerce c'est 3.000 entreprises et 40.000 salariés en emplois directs" rappelle Bruno Tripon, "on a besoin de vivre et pour cela il faut faire repartir l'économie."