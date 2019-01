Bordeaux: les commerçants du cours Pasteur demandent à être mieux protégés lors des manifestations des gilets jaunes

Bordeaux, France

Les commerçants bordelais vivent dans l'angoisse, avant un dixième samedi de mobilisation des gilets jaunes. Ils craignent de nouveaux débordements, comme on en a connu ces derniers samedis. Un mouvement qui impacte leur chiffre d'affaire depuis la mi-novembre.

Ceux du Cours Pasteur sont particulièrement inquiets : cela fait quatre samedis de suite que les manifestants , et notamment les casseurs, sont repoussés dans cette artère proche de l'hôtel de ville. Résultat : des magasins littéralement mis à sac , et de "véritables scènes de guerre", décrivent-ils.

Comme les derniers samedis, Frédérique Bardet va laisser sa pharmacie fermée samedi après-midi. "D'abord, explique-t-elle, parce que plus personne ne vient, le quartier est complètement désert, par peur des manifestations. Et puis les rares fois où on est resté ouvert, les choses ont a dégénéré : il y a des lacrymos, des voitures brûlées, nous sommes en pleine insécurité , et on a peur d'être agressés dans notre commerce."

Le samedi, dès 16h, on est dans une zone de non-droit, carrément en situation de guerre civile - Frédérique Bardet, pharmacienne cours Pasteur

L'agence de voyages Globe Travel a été vandalisée les trois derniers samedis, et entièrement saccagée samedi dernier. Les palissades en bois mises pour remplacer les vitrines cassées ont été démontées, tout le mobilier a été vidé et brûlé sur les voies du tramway. Les quatre salariés ont quand même repris le travail dès lundi matin, grâce à un vaste élan de solidarité, mais depuis, l'agence a été murée. "On a un peu l'impression d'être dans un bunker, raconte la directrice Emmanuelle Remazeilles, avec la lumière artificielle toute la journée. Ce n'est pas super-plaisant, mais au moins, on est là, pour répondre à nos clients".

L'agence de voyages Globe travel murée cours Pasteur, à Bordeaux © Radio France - Pierre-Marie Gros

Un peu plus loin, l'agence immobilière de Sylvain Favreau, a elle aussi été mise à sac. Lui a décidé de fermer carrément les locaux jusqu'à nouvel ordre. Quatre salariés ont été transférés vers une autre agence , deux autres ont été mis au chômage technique. Il demande à présent une meilleure protection des forces de l'ordre. "C'est le minimum que l'on puisse demander aux pouvoirs publics, justifie-t-il, avoir quelques policiers dès 16h cours Pasteur pour sécuriser les lieux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

Samedi dernier, nous étions seuls face aux casseurs. - Sylvain Favreau tient une agence immobilière cours Pasteur.

Sylvain Favreau, gérant d'une agence immobilière, en discussions avec les élus de la CCI © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les commerçants du cours Pasteur ont fait circuler une pétition, qu'ils ont envoyée à la mairie et à la préfecture. Mais il n'ont eu pour l'instant aucune réponse. Et Emmanuelle Remazeilles poursuit "Cela fait pourtant des semaines qu'on les alerte et qu'on leur dit : prévoyez des moyens supplémentaires pour nous protéger, sinon, il va se passer quelque chose de grave. Mais nous n'avons toujours aucun retour."

On a l'impression qu'on protège les beaux quartiers, comme le Triangle d'or, mais les autres, on nous laisse en plan, on est totalement délaissé. - Emmanuelle Remazeilles, directrice de l'agence de voyage Globe Travel

Les commerçants du cours Pasteur ont placardé sur leur devanture cette affiche "commerces en danger de mort. A vendre", avec le numéro de téléphone de la préfecture.