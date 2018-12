Bordeaux : les commerçants inquiets en cas de nouvelle manifestation des gilets jaunes samedi prochain

Bordeaux, France

Les commerçants bordelais, touchés de plein fouet par le mouvement des gilets jaunes, ne cachent pas leur inquiétude. Cela fait trois samedis de suite que la ville est le théâtre de manifestations, de plus en plus violentes au fil des semaines, et leur chiffre d'affaire est en chute libre, à moins de 15 jours maintenant de Noël. Certains parlent d'un manque à gagner de 50% , voire 70% , par rapport à un samedi de décembre habituel.

La CCI Bordeaux-Gironde , la Chambre de Commerce et d'Industrie , a mis en place un numéro unique (le 05.56.79.50.00 ) pour recenser les commerces en difficulté , notamment ceux qui ont subi des dégâts, et les accompagner dans leurs démarches pour obtenir des aides ou des délais de paiement . "Le problème principal concerne la trésorerie, explique Pascal Béziade, directeur du développement économique à la CCI. La plupart des commerçants ont fait beaucoup de stocks. Cela fait trois week-ends qu'ils ne vendent pas. Ils devront payer à la fin du mois leurs fournisseurs, qui eux, ne leur accorderont pas de délais de paiement. " Une soixantaine de commerces ont déjà fait appel à cette cellule.

Ce mardi matin, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, emmenés par leur président Patrick Seguin, et leur vice-président Philippe loiseau, sont allés la rencontre des commerçants du quartier de la Grosse Cloche, le quartier le plus marqué par les violences samedi dernier , pour leur présenter ce dispositif de soutien. Ils se sont arrêtés notamment au café Mancuso, près du Palais des sports. "Samedi soir, raconte Guillaume Tailleu, le gérant, il y avait devant la boutique une centaine de casseurs qui couraient dans tous les sens. On a du tirer le rideau, avec une vingtaine de clients à l'intérieur. On a même mis les familles avec des enfants en sécurité à la cave, pour qu'ils ne voient pas ce chaos. Il y avait des flammes de dix mètres de haut à moins de cinq mètres de notre porte d'entrée." Le restaurant est resté fermé toute la soirée, "alors que c'est d'habitude notre plus grosse soirée de la semaine."

Près du Palais des Sports, le président de la CCI, Patrick Seguin, et son vice-président, Yves Loiseau, constatent les dégâts © Radio France - Pierre-Marie Gros

De 50 à 70% de baisse du chiffre d'affaires

Après ces trois samedis où les clients se sont fait rares, dans une période où ils réalisent en moyenne 30% de leur chiffre d'affaire annuel, les commerçants craignent à présent un éventuel acte V de mobilisation des gilets jaunes samedi prochain. "On est obligé de fermer nos boutiques le samedi à 17h, au moment où il y a le plus de monde, regrette Danielle Pendanx, la présidente de l'association des commerçants du quartier St Paul-Grosse Cloche, qui regroupe 90 commerçants. En fait, les gilets jaunes travaillent pour Amazon, qui reprennent tous nos clients. Certains m'ont même dit que si ça se continuait , ils risquaient de fermer définitivement le rideau."

Danielle Pendanx, la présidente de l'association des commerçants du quartier St Jacques-Grosse Cloche, en discussions avec les élus de la CCI - CCI Bordeaux Gironde

Florence Naneix est la co-gérante du Brico-Relais du cours Victor Hugo, en première ligne samedi dernier. Pour elle, une chose est sûre. s'il y a un nouveau samedi de manifestation, elle fermera boutique. "Les casseurs ont allumé un feu de poubelles devant mon bureau. J'ai fait partir mon personnel, on a vraiment eu peur. Et je n'ai pas envie de revivre ça".

Pour tenter de sortir de la crise, Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde, a pris une initiative : ils proposent de réunir autour de la même table, six représentants des gilets jaunes, six maires et six chefs d'entreprise pour bâtir des propositions concrètes, à transmettre au gouvernement.