Bordeaux : les Épicuriales seront-elles organisées en juin prochain ?

Depuis plus de 20 ans, chaque année en juin, les allées de Tourny de Bordeaux accueillent pour plusieurs jours Les Épicuriales, un évènement festif qui rassemble 150 000 personnes pour boire et manger. Mais cette année, la Ronde des Quartiers, l'association de commerçants de Bordeaux qui organise l'évènement, lance un appel pour trouver un lieu, car la mairie ne lui a toujours pas donné l'autorisation de s'installer sur son lieu historique pour Les Épicuriales 2022.

Symbole du début de l'été

L'évènement rassemble une population jeune, entre 25 et 45 ans en moyenne. Il symbolise le démarrage de la saison pour les restaurateurs. Chaque année ils sont 24 à participer et doivent payer pour ça. Un coût trop élevé pour l'adjointe Sandrine Jacotot, l'adjointe chargée des commerces, des foires et des animations "pas accessible à tous" notamment les producteurs locaux. La mairie a demandé il y a un an et demi à la Ronde des Quartiers de lui proposer une autre version des Épicuriales, plus éthique et plus locale, et déplore n'avoir reçu "aucune proposition".

Au contraire, le président de la Ronde des Quartiers, Christian Baulme explique n'avoir reçu "aucune invitation pour envisager Les Épicuriales sous un nouveau jour". Dans un communiqué de presse, l'association lance donc un appel pour trouver un lieu où organiser son évènement avec "de nouvelles tendances à l'affiche" qui promettent de "permettre aux nouveaux restaurateurs locaux de se mettre en avant, mettre des producteurs locaux au cœur de l'évènement".

Mais une chose est sûre il y aura bien un évènement en juin 2022 selon la mairie, qui se dit ouverte à toutes les propositions et ne veut exclure personne des discussions.