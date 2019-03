Bordeaux : les grandes enseignes plaident pour la suppression du dimanche sans voiture

Bordeaux, France

Les discussions ont été entamées, avec la mairie de Bordeaux, au mois d'octobre "bien avant le mouvement des gilets jaunes" précise Didier Roussarie le directeur de la Fnac, mais elles prennent évidemment une autre dimension depuis la répétition des manifestations du samedi. Les grandes enseignes de Bordeaux souhaitent retrouver de l'attractivité et en appellent à la ville.

Car faire des courses le dimanche, est devenue une habitude bien ancrée à Bordeaux. Au point d'être "la deuxième ou troisième journée la plus fructueuse de la semaine", explique Véronique Perron, la directrice des Galeries Lafayette et présidente de l'association des grandes enseignes de Bordeaux. Pour la promenade Ste Catherine, ouverte en 2015, c'est même "12 à 15% de la fréquentation" ajoute Vincent Mauvage son directeur.

Parkings Tourny Grands Hommes et St Christoly inaccessibles

Face à un effritement de l'attractivité de la ville depuis 2017, "année phare où Bordeaux trustait tous les classements internationaux", et plus récemment à cette crise des gilets jaunes, les grands magasins voudrait que la mairie fasse de la publicité autour de cette ouverture du dimanche des magasins du cœur piéton, et renonce surtout, au premier dimanche du mois sans voiture, "le plus mauvais de tous les dimanches de loin (20 à 3% par rapport aux autres dimanche)", notamment selon l'association "parce que les parkings Tourny, Grands Hommes et St Christoly sont dans ce périmètre et donc inaccessibles".

L'association des grandes enseignes de Bordeaux représentent une dizaine de magasins et 1700 salariés. Il faut rappeler que Bordeaux est classée parmi les villes d'intérêts touristiques, et qu'à ce titre, elle peut bénéficier librement, de l'ouverture des commerces tous les dimanches de l'année.